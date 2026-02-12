Highguard-skaperne sier opp mesteparten av studioet

HQ

Det var midt på natten her i Norge. Millioner av seere ventet spent på den siste avsløringen på The Game Awards 2025. Kunne det være Half-Life 3? God of War-teamets neste spill? Oppfølgeren til Inside? The Elder Scrolls VI? Nope. Tidligere utviklere av Titanfall 2 og Apex Legends avduket Highguard, et flerspillerspill som virket ganske likt mange andre spill vi ser i disse dager. Vi er vant til at denne typen show avsluttes med veldig spennende trailere, så du kunne høre skuffelsen i publikum. Spillere over hele verden luftet også sine meninger på nettet, og det virket som om det store flertallet hatet det. Dette fikk meg til å tro at det bare var et spørsmål om tid før kveldens kunngjøring skjedde.

Alex Graner, en av Highguards nivådesignere, bekrefter at de fleste utviklerne hos Wildlight Entertainment ble permittert i dag. Dette betyr definitivt at Highguard ikke vil få så mange endringer og forbedringer som utviklerne har snakket om siden lanseringen, noe som betyr at det må skje et mirakel for at spillet fortsatt skal være online og tilgjengelig for salg om et år eller to.

Selv om dette var forutsigbart, er det selvsagt synd å se at folk blir permittert. Spesielt etter å ha prøvd å "redde" spillet med ikke bare én, men to store oppdateringer.

Dette og Concord viser virkelig at det er farlig å lage flerspillerspill som kan kalles hero shooters i disse dager. Det virker som ekstraksjonsskytespill er det nye hotte nå, så det blir interessant å se om Marathon har en bedre sjanse enn mange trodde etter de første testene.