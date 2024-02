De fleste forhandlere i Europa skal ha sluttet å få inn Xbox-spill

HQ

Det har vært mye snakk om Microsoft, Xbox og deres potensielt heldigitale fremtid. Nedleggelsen av den interne avdelingen som håndterer fysiske medier er bare ett av mange tegn som peker mot dette, og nå rapporteres det også at de fleste store forhandlerne i Europa vil slutte å fylle opp lagrene av Xbox-spill. Med henvisning til at de selger utrolig dårlig, og at de fleste som eier en Series X eller S hovedsakelig kjøper spillene sine digitalt.

I sterk kontrast til dette ser både PlayStation og Switch ut til å ha et relativt sterkt salg av spill på fysiske medier. Så hvorfor er det digitale så tilsynelatende langt mer dominerende på Xbox? Er det Game Pass som er årsaken, eller finnes det andre grunner?

Hva synes du om det hele, og hvordan ser du på Xbox sin potensielt heldigitale fremtid?