De forente arabiske emirater vil investere 40 milliarder dollar i Italias strategiske sektorer

I et ambisiøst tiltak for å styrke båndene til Gulf-landene kunngjorde Italias statsminister Giorgia Meloni under et forretningsforum mellom Italia og De forente arabiske emirater i Roma at De forente arabiske emirater vil investere hele 40 milliarder dollar i Italia.

Investeringene, som vil fokusere på banebrytende sektorer som kunstig intelligens, datasentre, romforskning, fornybar energi og sjeldne jordarter, blir sett på som et viktig skritt fremover i det voksende partnerskapet mellom de to nasjonene.

Siden han tiltrådte i 2022, har Meloni vært opptatt av å bygge dypere økonomiske og strategiske relasjoner med Gulf-landene, uten å ta hensyn til tidligere bekymringer knyttet til menneskerettigheter. I forrige måned inngikk Italia også avtaler verdt rundt 10 milliarder dollar med Saudi-Arabia. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse investeringene vil omforme Italias økonomi i årene som kommer.