De forente arabiske emirater kunngjorde tirsdag at de forlater Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC), et kartell mellom noen av de største oljeproduserende landene, som ble grunnlagt i 1960 for å påvirke det globale oljemarkedet, sikre stabile inntekter og maksimal profitt for sine medlemmer.

Det koster imidlertid å være en del av gruppen, og det koster å følge visse regler og oppfylle gruppens kvotekrav som kan begrense enkelte lands mulighet til å bli rikere på egen hånd, noe som er grunnen til at De forente arabiske emirater, som har investert mye i oljeproduksjon, har bestemt seg for å forlate organisasjonen. De forente arabiske emiraters energiminister Suhail Mohamed al-Mazrouei sa at beslutningen ble tatt etter en gjennomgang av landets energistrategier, og at den ikke vil ha noen umiddelbar innvirkning på markedet på grunn av den allerede vanskelige situasjonen i Hormuzstredet, via Reuters.

Men på lang sikt mener enkelte eksperter at dette kan få gunstige konsekvenser for den samlede oljetilgangen i markedet hvis De forente arabiske emirater øker oljeproduksjonen for å bli mer konkurransedyktige, uten OPECs begrensninger og gruppekvoter. Ifølge IEAs data pumpet De forente arabiske emirater rundt 2,37 millioner fat, men har en bærekraftig produksjonskapasitet på 4,3 millioner fat per dag (via CNBC).

Analytikere mener at det er en seier for Donald Trump at De forente arabiske emirater forlater oljekartellet OPEC

Dette trekket har også blitt sett på som en seier for Donald Trump, som hadde kritisert OPEC for å "svindle resten av verden" med oppblåste oljepriser.

Analytikere mener også at dette kan føre til at andre medlemmer med overproduksjon, som Kasakhstan, Nigeria og Venezuela, forlater OPEC i frustrasjon over at ikke alle medlemmer er pålagt å oppfylle de samme kvotene på grunn av sanksjoner eller konflikter, som Iran, Libya og Venezuela. Resultatet ville bli et mer volatilt marked med store prissvingninger.

I 2022 sto OPEC-landene for 38 % av den globale oljeproduksjonen i verden. Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela var de grunnleggende medlemmene, og senere kom Algerie, Republikken Kongo, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Libya, Nigeria og De forente arabiske emirater til. Noen, som Qatar, Ecuador og Andola, hadde allerede forlatt gruppen. Andre land, som Russland, Mexico og Bahrain, sluttet seg til den bredere OPEC+-gruppen.

De forente arabiske emirater ble med i 1967, men etter 1. mai, når de går ut, vil OPEC miste "rundt 15 % av sin kapasitet og et av sine mest ettergivende medlemmer", ifølge Saul Kavonic, leder for energiforskning hos MST Financial, via BBC. De forente arabiske emirater var OPECs fjerde største oljeprodusent, etter Iran, Irak og Saudi-Arabia.