De første anmeldelsene av Universals nye temapark i Orlando, "den STØRSTE i verden"

Epic UniverseDen 22. mai 2025 åpner Universal Orlando Resort, den tredje temaparken på Universal Orlando Resort, for publikum, men mediene fikk muligheten til å besøke den for første gang forrige helg. Det er knyttet stor spenning til denne parken, som er den første store temaparken som åpner i Orlando siden Islands of Adventure, også fra Universal, i 1999. Til sammenligning åpnet den fjerde Disney-parken i Disney World, Animal Kingdom, i 1998. Så ja, det er en veldig stor sak i underholdningsindustrien.

En ny Universal-temapark er alltid et stort landemerke i temaparkindustrien, og Epic Universe kan bli selskapets beste temapark. Ifølge en analyse av Dennis Speigel, gjengitt på CNN, er parken 750 dekar stor, noe som vil gjøre den til den største i verden, og har kostet rundt 7,7 milliarder dollar å bygge. På innsiden venter fire store temaområder. For familier er høydepunktene kanskje Super Nintendo World (som etterligner Super Mario- og Donkey Kong-land fra Japan) og How to Train your Dragon, en enorm gjenskapning av Isle of Berk akkurat i tide til at live-action-filmen åpner samtidig.

Mer spennende for filmfans er Dark Universe, basert på filmselskapets klassiske skrekkfilmer fra 1920- og 30-tallet, med forlystelser, restauranter og kostymer basert på Varulven, Frankensteins monster, Frankensteins brud, Ygor, Den usynlige mannen...

Men høydepunktet for de fleste gjester vil nok være det nye Harry Potter-landet, basert på gatene i Paris fra Fantastic Beasts filmene, og Magidepartementet, som er en gjenskapning av en enorm bygning, med forlystelsen Harry Potter: Battle at the Ministry konkurrerer med Star Wars: Rise of the Resistance om å være den mest teknologisk avanserte mørke forlystelsen noensinne.

Hvis du er nysgjerrig, er sosiale medier og YouTube nå fylt med videoer som er spilt inn på stedet, inkludert POV for de største attraksjonene, som Harry Potter, eller en like banebrytende The Frankenstein's Experiment, eller parkens største berg-og-dalbane, StarDust Racers, eller ... vi kunne skrive om Epic Universe i timevis, men kanskje det er bedre hvis du ser det selv.