De første bildene av Apples Godzilla-spin-off-serie gir oss et innblikk i det ikoniske monsteret.

Mens vi fortsatt er usikre på når Apple's Godzilla spin-off TV-serie, Monarch: Legacy of Monsters, vil debutere på Apple TV+, har streameren nå delt noen første bilder av showet, som inkluderer et glimt av Godzilla selv.

De fire bildene viser blant annet Godzilla, Anna Sawais rollefigur og Lee Shaw, som spilles av far og sønn, Kurt og Wyatt Russell, i henholdsvis nåtid og fortid.

Når det gjelder hva denne serien vil handle om, er handlingsoversikten som følger:

"Etter det voldsomme slaget mellom Godzilla og Titans som jevnet San Francisco med jorden og den sjokkerende avsløringen av at monstre finnes, følger Monarch: Legacy of Monsters to søsken som følger i farens fotspor for å avdekke familiens forbindelse til den hemmelighetsfulle organisasjonen Monarch. Sporene fører dem inn i monstrenes verden og til slutt ned i kaninhullet til offiser Lee Shaw (spilt av Kurt Russell og Wyatt Russell), og handlingen utspiller seg på 1950-tallet og et halvt århundre senere, da Monarch trues av det Shaw vet. Den dramatiske sagaen - som strekker seg over tre generasjoner - avslører begravde hemmeligheter og hvordan episke, skjellsettende hendelser kan gi gjenklang i livene våre."

Vi vet ennå ikke noe om når serien får premiere eller en trailer, men vi vet at den er en del av Monsterverse, som inkluderer Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of Monsters, Godzilla vs. Kong, og den kommende Godzilla x Kong: The New Empire.