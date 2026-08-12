De første bildene av det neste LEGO F1-settet: Ayrton Sennas ikoniske gule hjelm med Honda-McLaren

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LEGO og Formel 1 har samarbeidet i lang tid, og etter den vellykkede lanseringen av LEGO-hjelmer til Ferrari-førerne Charles Leclerc og Lewis Hamilton, samt McLaren-førerne Lando Norris og Oscar Piastri, utvider de nå konseptet til Formel 1-legenden Ayrton Senna.

Takket være Brick Built Blog har de første bildene av LEGO Editions-settet, Ayrton Senna-hjelmen, lekket ut før lanseringen 1. september. Settet består av 931 deler og koster 89,99 dollar, og det kommer med en søt minifigur av den brasilianske F1-mesteren – en av verdens beste førere som tragisk omkom i en F1-ulykke da han var 34 år gammel.

LEGO-versjonen er en kopi av den gule hjelmen Senna brukte mellom 1988 og 1992 hos McLaren-Honda, inkludert noen detaljer fra reklamene på hjelmen, som «Boss» eller «Nacional» (men ikke «Marlboro», siden et sigarettmerke ikke ville passe inn i et LEGO-produkt...).