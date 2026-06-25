De første bildene og en kort beskrivelse av handlingen til Ghostbusters-animasjonsserien Night Shift offentliggjort

Annecy Film Festival har de siste dagene gitt fansen en mengde nyheter og informasjon om alt som har med animasjon å gjøre, og mye av dette kommer fra Netflix. Strømmetjenesten er fortsatt et viktig sted for animasjon, og dette vil fortsette i 2027 når serien Ghostbusters: Night Shift har premiere.

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Dette prosjektet er en oppfølger til Ghostbusters II, og følger en gruppe newyorkere i 1994 som får i oppdrag å konfrontere frykten sin og bekjempe en haug med spøkelser for å beskytte Big Apple mot overnaturlige inntrengere igjen.

Den offisielle handlingsbeskrivelsen gir ekstra dybde og farge, og legger til følgende: «New York City, 1994. Fem år etter at Ghostbusters tok Frihetsgudinnen med på en tur, rammer en ny overnaturlig trussel Big Apple. Nå må en gruppe tøffe newyorkere kle seg i draktene, konfrontere frykten sin og fange noen spøkelser.»

Vi vet ennå ikke den eksakte premieredatoen for Ghostbusters: Night City, bortsett fra at den skal ha premiere i 2027 på Netflix, men du kan se noen tidlige bilder fra prosjektet nedenfor.