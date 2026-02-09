De første bildene som viser Sophie Turner i aksjon som Lara Croft i Tomb Raider-serien

HQ

For kort tid siden fikk vi se Sophie Turner i kostyme som Lara Croft i Prime Videos Tomb Raider-serie. Selv om det ga en god forsmak på hva vi kunne forvente, var det bare en kostymetest av skuespilleren i rollen, og ikke et godt eksempel på hvordan hun faktisk ville se ut i aksjon under innspillingen. Nå har vi en bedre forståelse på denne fronten.

Daily Mail har fått tak i noen bilder og videoer fra innspillingen som viser Turner mens hun filmer noen stunts og scener som Lara i serien. Dette gir også et glimt av et annet kostyme skuespilleren vil ha på seg som den berømte videospillheltinnen, i en rolle som faktisk vil knytte seg til og koble seg til den bredere historien som spillene også vil presse.

Når det gjelder hvem andre som vil bli med Turner i denne serien, er det noen ganske store navn, inkludert Sigourney Weaver, Jason Isaacs og Celia Imrie. Keeley Hawes kan til og med komme tilbake som Lara Croft, selv om dette ennå ikke er bekreftet... Prosjektet styres og ledes også av Phoebe Waller-Bridge, en nøkkelkreatør som har førstehåndserfaring med å lage actioneventyrprosjekter med et historisk og verdensomspennende tema, takket være en nøkkelrolle i Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Vi vet ennå ikke når dette Tomb Raider-prosjektet faktisk vil ha premiere, men en rimelig gjetning er at det vil se ut til å ankomme en gang i 2027, ettersom filmingen fortsatt er i gang og sannsynligvis vil fortsette å gjøre det i et par måneder.