De første inntrykkene av Masters of the Universe er overraskende positive

Den 5. juni kommer Master of the Universe på kino over hele verden, og nå begynner de første anmeldelsene å komme inn (takk, GeekTyrant), og heldigvis er de positive, og noen av dem er til og med virkelig strålende.

Premisset for filmen er at prins Adam ble sendt til jorden for å beskytte seg mot Skeletors horder. Som voksen vender han imidlertid tilbake, med sverdet i hånden og i følge med sine fargerike venner, for å møte motstandere som er like levende. Som man kanskje kan gjette ut fra kildematerialet, er dette ikke en superalvorlig historie, og det er akkurat den typen gjennomkommersiell fortelling som vanligvis sliter med å bli omfavnet av kulturseksjonene i mediene.

Det hindrer ikke Peter Gray fra AU Review i å skrive at Nicholas Galitzines (som spiller Prince Adam/He-Man) "komiske timing stjeler showet" samtidig som han bemerker at filmen er "fullpakket med 80-tallsvibber". Han roser også Jared Letos prestasjon som Skeletor

Collider-skribenten Perri Nemiroff virker også veldig fornøyd, selv om He-Man tydeligvis ikke er en stor favoritt hos henne. Hun skriver at hun "ble helt revet med" og fortsetter: "Den er rett og slett latterlig, men latterlig fungerer når skuespillerne og crewet fullt ut forstår hva slags film de lager, og er entusiastiske over å gi alt for å gi den liv."

Blant dem som har sett og vurdert filmen, finner vi også den tidligere nevnte Collider-kollegaen Maggie Lovitt, som sier at det er en "film full av så mye liv og moro at du virkelig ikke vil at den skal ta slutt" - før hun fortsetter med å antyde at slutten er noe helt spesielt.

Kenzie Vanunu fra Offscreen Central virker også overbevist og tar frem det tunge artilleriet når han erklærer at "Masters of the Universe som en av de beste filmene jeg har sett i år var ikke på bingobrikken min, men her er vi."

En annen som er veldig overbevist er ComicBook.com-anmelder Chris Killian, som synes det er en varm og koselig film som faktisk er ganske usannsynlig: "Det er vanvittig at denne filmen finnes, men jeg er så glad for at den gjør det. Jeg hadde et stort smil om munnen hele veien."

Frilansjournalisten Scott Menzel er like overbevist, og skriver at "Masters of the Universe kan ende opp med å bli sommerens største overraskelse", og han synes filmen var underholdende fra start til slutt: "Masters of the Universe er alt dette 80-tallsbarnet ønsket seg og mer til. Den er herlig campy, vilt underholdende og ustoppelig morsom fra begynnelse til slutt."

Det er mange flere som har sett filmen, og konsensus ser faktisk ut til å være at Travis Knight har lykkes i å skape en genuint underholdende film basert på Mattels gamle actionfigurer, som i tillegg har klart å gjenfinne den positive stemningen fra 80-tallet. Mange fremhever også filmens soundtrack, som ser ut til å være noe helt spesielt.

Kommer du selv til å se Masters of the Universe på kino?