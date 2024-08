De første inntrykkene fra Alien: Romulus er svært lovende

HQ

Vi er mange som venter spent på Fede Alvarez' nye Alien-film, som har premiere sent i kveld, og etter de første inntrykkene å dømme er Romulus noe helt spesielt. En hyllest til originalen, fylt med blod, skrekk og med fantastisk design på monstrene.

Det hele må selvsagt tas med en klype salt, men selv mange av de mer troverdige publikasjonene som Variety har gitt den tommelen opp, noe som er veldig hyggelig. Kort sagt er det ikke bare en gjeng med "kjøpte" influencere som mener det.

La oss krysse fingrene for at all den positive omtalen er sann, du kan lese en håndfull av inntrykkene fra hele verden nedenfor.

Er du begeistret for Alien Romulus?