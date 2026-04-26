De første Lego Shrek settene murer DreamWorks' berømte troll og esel-par

Det er en stund siden Shrek har fått kinogjengernes oppmerksomhet, men i nær fremtid vil dette endre seg når det etterlengtede neste animerte kapittelet gjør sin ankomst. For å forberede fansen på det som utvilsomt kommer til å bli en kinosuksess, har DreamWorks og Lego gått sammen om å bygge det ikoniske grønne trollet og hans nærmeste følgesvenner i klosser.

To nye Lego Shrek -sett har blitt avduket, hvorav det ene er en mer kompleks dekorativ figur og det andre er barnevennlige Brickheadz, slik at fans av alle generasjoner kan bli med på moroa.

Det primære og større settet er Shrek, Donkey, and Puss in Boots-settet som bruker 1 403 brikker til å lage en statue av de tre ikoniske heltene, som er 24 cm høy, 21 cm bred og 16 cm dyp. Dette settet koster £109,99/€119,99 og vil være et flott tilskudd til enhver samling du utvider.

Brickheadz-alternativet inneholder Shrek, Esel og Gingy (pepperkakemannen), og de tre figurene er omgjort til mer kompakte, separate figurer som er 8 cm høye og består av 259 deler. Dette rimeligere alternativet vil koste £19.99/€24.99.

Begge settene lanseres 1. juni, men du kan forhåndsbestille begge fra og med i dag. Kommer du til å legge til noen av dem i samlingen din?