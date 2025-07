De første medlemmene av Storbritannias videospillråd har blitt offentliggjort

HQ

De første medlemmene av Storbritannias Video Game Council har blitt annonsert. Målet med dette initiativet er å samle en rekke veteraner som skal jobbe som en enhet for å forme og drive Storbritannias videospillindustri fremover, og representere de 28 000 personene som jobber i sektoren i mer enn 1750 studioer - flest ansatte og studioer i noe europeisk land.

UK Video Game Council vil bli ledet av Rebellions administrerende direktør og kreative leder, Jason Kingsley, sammen med styreleder Nick Button-Brown fra Outright Games. Når det gjelder resten av de første medlemmene, har følgende personer blitt valgt ut.



Emily Bailey - Green-Bit



Saad Choudri - Miniclip



Charu Desodt - Interior:Night



Kirsty Rigden - Futurlab



Dave Gould - T2



Chris Van Der Kuyl - 4J Studios



Donna Orlowski - Chucklefish



Nick Poole - Ukie



Tara Saunders - Larian



Maria Sayans - ustwo Games



Tim Varney - Microsoft



Dr. Richard Wilson - TIGA



UK Video Game Council er opprettet på forespørsel fra parlamentsmedlemmet Sir Chris Bryant, som fungerer som Minister for Creative Industries, Arts, and Tourism. Når det gjelder hva den vil forsøke å oppnå, blir vi fortalt følgende :

"UK Games Council vil fungere som et strategisk forum som samler industriledere fra hele spillsektoren for å informere og støtte regjeringens politikk."

Gruppen skal møtes to ganger i året for å "gi strategiske råd om hvordan man kan utnytte det fulle økonomiske, kulturelle og utdanningsmessige potensialet i den britiske spillindustrien", samtidig som den skal "utforske nye muligheter for internasjonalt samarbeid, innovasjon i sektoren og kompetanseutvikling".

Disse første medlemmene er utnevnt for minst de neste tre årene.