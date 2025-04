De første opptakene fra settet til Avengers: Doomsday har lekket

HQ

I forrige uke startet Marvel en mystisk livestream hvor de først satte ut en klappstol med Chris Hemsworths navn på. Hvert 20. minutt ble en ny stol satt opp med et nytt navn på, og dette pågikk i timevis. Til slutt dukket en fornøyd Robert Downey Jr. opp for å kunngjøre at innspillingen av Avengers: Doomsday nå offisielt er i gang. Og nå har vi fått det første livstegnet fra settet.

Takket være et par dedikerte fans har droner klart å fotografere et avstengt sted som viser en utbombet slagmark. Dessverre er det ingen helter på bildet, så selve opptakene er kanskje ikke så spennende. Du kan i alle fall ta en titt selv nedenfor.