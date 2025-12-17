De første spådommene er at Avatar: Fire and Ashes vil ha en åpning på 340-380 millioner dollar, noe som er litt lavere enn The Way of Water

HQ

Avatar: Ild og aske er i ferd med å skape Pandora- og Na'vi-feber over hele verden igjen. I løpet av de neste 48 timene vil filmen slippes på så godt som alle markeder verden over, og ut fra forhåndssalget av billetter (takk, Deadline) kan vi allerede se at den kommer til å håve inn hundrevis av millioner dollar. Men vil det være nok?

De første spådommene basert på forhåndssalget av billetter i dag i Tyskland, Frankrike, Mexico, Brasil, Italia, Korea og USA, sammen med Kina, Storbritannia, Japan, India og Spania, der filmen har premiere på fredag, anslår at filmen vil få en førstehelg på mellom 340 og 380 millioner dollar, noe som vil gjøre den til den nest beste åpningen i 2025, bare slått av Zootropolis 2.

Enhver annen film ville ha sprettet champagnen av suksess nå, men ikke James Camerons franchise. Hvis disse spådommene slår til, vil Avatar 3 ligge litt bak Avatar: The Sense of Water, som klarte å tjene inn 30 % mer i løpet av sine første dager på det amerikanske markedet. Det hjelper heller ikke at kritikerne er langt mindre imponert over oppfølgeren denne gangen (vi har selv en svært grundig, spoilerfri anmeldelse som debatterer den), og at de rangerer den på Rotten Tomatoes som den minst tiltalende av de tre filmene, med en nåværende rating på 71 % (Avatar fikk 81 % og Avatar: The Sense of Water fikk 76 %).

Men med ganske få dager igjen til jul, og nasjonale helligdager i mange territorier i forbindelse med nyttårsfestlighetene, kan Avatar: Ild og aske fortsatt klare å overgå forgjengeren (som spilte inn 2,34 milliarder dollar, noe som gjør den til den tredje mest innbringende filmen i historien).

Hvis James Cameron ønsker å utnytte dette materialet i en hypotetisk Avatar 4 og Avatar 5, må "Fire and Ash" nå minst 2 milliarder dollar. Lykke til, Jake Sully.