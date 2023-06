De første timene av Pikmin 4 gir Alex lyst på mer

HQ

Det er nok best at denne forhåndsomtalen begynner med en tilståelse. Pikmin 4 er mitt første Pikmin-spill. Før det var min eneste erfaring med serien en og annen video og å spille som Olimar i Super Smash Bros. Men etter å ha spilt gjennom de første timene av Pikmin 4 føler jeg meg som Danny DeVito på slutten av It's Always Sunny in Philadelphia sesong 13. Jeg sitter lamslått i stolen og tror at jeg endelig har skjønt det.

Pikmin 4 begynner med et ganske enkelt premiss. Vi har gått oss vill på en fremmed planet (som kanskje er kjent for oss homo sapiens), og får i oppgave å plukke opp resten av mannskapet i Redningskorpset samtidig som vi samler opp andre skipbrudne som vi finner på veien. Til å hjelpe oss med denne oppgaven har vi selvfølgelig våre Pikmin, som kommer i en regnbue av farger, men vi har også nykommeren Oatchi, en vennlig tobeint redningsvalp.

Oatchi er en ledsager som skiller seg ut, for ikke bare kan han gjøre nesten alt en Pikmin kan, men han fungerer også som et ridedyr veldig tidlig i spillet. Dette blir spesielt nyttig når Oatchi senere lærer seg å svømme, for da fungerer han som en liten båt som frakter oss og bladvennene våre over store vannpytter til nye horisonter. Nytteverdien hans kan ikke overdrives, og jeg ble raskt knyttet til denne rare, fremmede hunden og prioriterte oppgraderinger og forsvar for ham fremfor mine egne forsterkninger, noe som faktisk kan være det smarteste å gjøre, ettersom Oatchi fort kan være verdt ti eller flere Pikmin.

Selv om Oatchi er nyttig og et kjærkomment tilskudd til gjengen, har han ikke forrang foran våre Pikmin-allierte. Spillet heter tross alt ikke Oatchi 4. Allerede i løpet av de første par timene blir vi introdusert for en god del Pikmin-typer, for Pikmin 4 holder et jevnt, men ganske høyt tempo, og sørger for at du ikke rekker å kjede deg, for det kommer alltid en ny liten plantevenn som betyr at du kan utforske en ny del av et område, få tak i en skatt som tidligere var utilgjengelig, eller gi den lokale faunaen juling. Jeg tror jeg endelig forstår hvordan det føltes for en romersk keiser å slynge dusinvis av undersåtter mot et beist som er mange ganger større enn dem selv, vel vitende om at de fleste av dem kommer til å dø.

Som jeg nevnte tidligere baserer Pikmin 4 seg på et enkelt spillprinsipp. Du går inn i et område og plukker det sakte fra hverandre med håndlangerne dine, sender dem for å plukke opp skatter, finne materialer, bygge veier over kartet og håndtere eventuelle hindringer som kommer i din vei. Pikmin 4 Til tross for at gameplayet på papiret høres ganske formelaktig ut, har spillet, i hvert fall i den tiden jeg har brukt på det så langt, klart å unngå å bli kjedelig. Det er utrolig lett å plukke opp, og like vanskelig å legge fra seg. Dag- og nattsyklusen i begynnelsen av spillet bidrar til dette på en glimrende måte, ettersom du alltid må rekke så mye som mulig før tiden går ut og du må returnere til hjemmebasen, noe som betyr at hver ny ekspedisjon gir nye utfordringer og at det alltid er mer å utforske. Begge områdene jeg har utforsket så langt i Sun-Speckled Terrace og Blossoming Arcadia er godt bygget opp, og det er viktig at du tar deg god tid til å finkjemme hver del av dem.

I tillegg til oververdenen finnes det underjordiske segmenter du kan dykke ned i, og det er ofte her du finner skipbrudne, samt en stor mengde skatter og saft som gir Pikminene dine en liten fartsøkning. Selv om Pikmin 4 ikke har bydd på noen skikkelig utfordring så langt, er det her spillet legger de beste hindrene i veien for deg, ettersom du ikke bare kan unnslippe en fiende ved å løpe til et annet område, og du er noe begrenset i hvilke Pikmin du kan bruke, siden du må gå inn i det underjordiske området uten den trofaste løken som spawner dem. Selv om disse underjordiske segmentene ikke byr på de store utfordringene, kan de likevel være et godt avbrekk fra den solfylte oververdenen hvis du trenger det.

Visuelt sett byr Pikmin 4 kanskje ikke på de helt fantastiske landskapene i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men det er likevel ganske imponerende. Spesielt vannet ser fantastisk ut, og både de tegneserieaktige figurene, Pikminene og skapningene har beholdt sin søte sjarm samtidig som de har fått en tydelig visuell overhaling. Lyden skaper også en lett og innbydende atmosfære, der du føler at du går en avslappende tur i en stor hage.

Pikmin 4 er et spill jeg sliter med å legge fra meg akkurat nå, og hvis det kan opprettholde kvaliteten fra de første timene, ser det ut til å bli nok en hit for Nintendo i 2023, når selskapet fortsetter sin hete serie med utrolig morsomme og sjarmerende spill som på en eller annen måte klarer å se bra ut og kjøre godt på en konsoll som nærmer seg pensjonisttilværelsen. Hvis du ennå ikke har prøvd deg på denne elskede serien, kan det være på tide nå, og du kan gjøre det gratis med demoen som nå er tilgjengelig på Nintendo eShop.