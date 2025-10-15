De har bare solgt 69 elbiler i år, nå svikter Polestar i Kina

HQ

Den svensk-kinesiske elbilprodusenten Polestar har hatt det tøft de siste årene. Mye lånekapital har blitt tatt inn for å holde dem i live, og nå er det klart at deres Kina-flopp er så uendelig deprimerende, for i flaggskipbutikken deres i Shanghai klarte de bare å selge sølle 69 biler, alt i alt.

Selskapets aksje er nå bare 88 cent, og de risikerer å bli kastet ut av Nasdaq samtidig som 100 ingeniører ble permittert fra fabrikken i Göteborg i forrige uke. Årsaken til at Polestars biler ikke lenger selges i Kina, er den tøffe konkurransen der mange innenlandske produsenter tilbyr bedre biler til halve prisen.

Polestars salg i Kina:

2023: 1100 biler

2024: 3120 biler

2025: 69 biler

Carnewschina.com:

"Polestar stengte offisielt sin siste direkte salgsbutikk på det kinesiske markedet. Butikken lå på L+Plaza i Qiantan, Shanghai, ifølge Auto-home. Selskapet uttalte at dette trekket er en del av en strategisk justering av forretningsmodellen i Kina. Det understrekes at andre virksomheter i landet, samt kundenes rettigheter, forblir upåvirket. Polestar selger nå primært bilene sine gjennom nettbaserte kanaler."