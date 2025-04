De høye tollsatsene har nok en gang gjort Microsoft til verdens høyest verdsatte selskap

HQ

Etter mange år med Apple som verdens høyest verdsatte selskap, gikk Microsoft forbi dem i fjor. Men ikke lenge, og de ble passert av både Nvidia og deretter Apple igjen.

Det nylige tollkaoset fra USA har imidlertid virkelig gjort vondt for Apple, som vi vet har svært høy produksjon i Kina, ikke minst av iPhones. Kina har blitt straffet med ekstremt høye tariffer, og tirsdag kveld bekreftet Trump-administrasjonen at 104 % toll nå er i kraft.

Som CNBC rapporterer, har alt dette nå ført til at Apple har falt med ufattelige 23% den siste uken, ettersom det er stor risiko for at Apple må ta ekstremt høye priser for sine produkter i USA. Microsoft, som lever mer av programvare, har ikke blitt påvirket på samme måte og har "bare" falt rundt 7 %, og som en konsekvens av dette er det nå Xbox-produsenten Microsoft som igjen er verdens høyest verdsatte selskap.

Hvorvidt Apple klarer å gjenvinne tronen eller ikke i nær fremtid, vil sannsynligvis avhenge av om tollkrigen fortsetter, for med 104% toll på alle Apple-produkter i USA, vil de sannsynligvis bli så dyre at selv de mest lojale fansen ikke vil være interessert.