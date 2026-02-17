De japanske kunstløperne Riku Miura og Ryuichi Kihara vinner gullmedalje til musikken fra Gladiator

HQ

Riku Miura og Ryuichi Kihara sikret Japan gullmedalje i parløp på skøyter, og spilte hovedrollene i et av de mest minneverdige øyeblikkene fra vinter-OL 2026 i Milano-Cortina, da de slo rekorden for høyeste poengsum i fri skøyter i OL, 158,13, med dansen sin til lyden av Gladiator-soundtracket.

Rekordseieren er mer spesiell fordi de bare dager før parløp på kunstløp oppnådde en skuffende femteplass i det korte programmet, til tross for at de startet som favoritter som regjerende verdensmestere.

Paret oppnådde Japans første gullmedalje i parløp på skøyter, og den første seieren i kunstløp siden Hanyu Yuzuru i 2018. De hadde tidligere hjulpet Japan med å vinne sølv i lagkonkurransen, og vant lagsølv i Beijing 2022.

Sølvmedaljen ble vunnet av europamestrene Anastasiia Metelkina og Luka Berulava fra Georgia, mens Minerva Fabienne Hase og Nikita Volodin fra Tyskland vant bronse.