De mest feiluttalte ordene i 2024 har blitt avslørt Nå kan du endelig bevise for vennene dine at du sa det riktig (eller at du ikke gjorde det og kan henge med hodet i skam).

HQ Tomat eller tomat? Potet eller potet? Vi sier alle ting litt forskjellig, men det finnes korrekte måter å uttale visse ord på, og nettstedet Babbel (via Sky News) har samlet de mest feiluttalte ordene i 2024. Først har vi espresso. Ordet har vært brukt blant kaffedrikkere i evigheter nå, men takket være en Sabrina Carpenter har bruken av det akselerert. Hvis du lurer, er den korrekte måten å uttale ordet på: es-PRESS-oh. Deretter har vi maskoten for OL i Paris 2024, Phryge, som uttales FREE-je. Så har vi merkevaren Shein, som uttales SHE-in, Speculoos-3b, som er en planet på størrelse med jorden som går i bane rundt en rød dverg, og som uttales SPEK-yuh-lohss tre bi. Andre steder kan du finne kjendisnavn, røykfri tobakk og mye mer. Det viser bare at selv når vi tror vi mestrer kunsten å snakke, er det alltid noe vi gjør feil.