De mest populære spillene på PlayStation Now så langt i 2021

Vi har nå kommet omtrent halvveis i 2021, noe Sony har bestemt seg for å markere ved å avsløre hvilke spill som var mest populære på PlayStation Now de første månedene.

Når det gjelder de mest populære spillene på PlayStation 4 og PlayStation 5 er det følgende spill som har vært mest spilt om man teller antall timer:

Til tross for lunkne anmeldelser har Crystal Dynamics sitt Avengers-spill altså fristet nok til at folk har grepet muligheten til å teste det på PS Now. Det som er litt mer overraskende er at Horizon: Zero Dawn er såpass høyt når det faktisk ble gitt bort gratis til alle PlayStation-eiere i mai. Noe som er langt fra like overraskende er spillet som troner øverst på PC-applikasjonen:

Jepp. Maset om å få FromSoftware sin PS4-eksklusiv over til PC er tydeligvis ikke fra en høylytt minioritet, for her gjør de tydeligvis alt for å dempe sulten etter Bloodborne på "Master Race". Samtidig er The Last of Us på tredjeplass, så det er ikke rart at Sony ønsker å bringe Naughty Dog-spill til PC fremover.