De mest spilte spillene på PlayStation og Xbox i 2025 var nøyaktig de samme som i 2024

HQ

Hvis du trenger bevis på at det er en risiko å lage nye live-tjenestespill i disse dager designet for å snappe spillere fra etablerte titaner, så bør den siste informasjonen fra analytiker Mat Piscatella bevise poenget.

Piscatella har tatt til Bluesky for å dele en haug med informasjon om spillervaner i USA på både PlayStation og Xbox i 2025. Det viktigste å merke seg er at det ikke er mye som har endret seg overhodet i løpet av det siste kalenderåret og i 2024.

For PlayStation var de mest spilte spillene i 2025 en direkte replikasjon (også i rekkefølge) av listen fra 2024, med Fortnite på toppen og etterfulgt av Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox, og deretter Minecraft.

På Xbox er det små endringer i rekkefølgen, men spillene er de samme... I 2025 er det Fortnite som topper denne oversikten, etterfulgt av Call of Duty, Grand Theft Auto V, Minecraft, og Roblox. Når det gjelder hvordan dette skilte seg i 2024, var Call of Duty det beste spillet det året, og på samme måte utkonkurrerte Minecraft Grand Theft Auto V .

Som Piscatella så direkte uttrykker det, "ting er litt... etablert... på toppen".

Har du hjulpet noen av disse spillene med å beholde sine plasseringer på listene over de mest spilte?