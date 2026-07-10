De mye kritiserte « Palworld-vesenene har fått et nytt utseende i den endelige versjonen av spillet

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I morges kunne vi vise lanseringstraileren til Palworld , siden det etter to og et halvt år i Early Access endelig er tid for den offisielle utgivelsen. Som et resultat har spillets popularitet fått et stort løft, ettersom både nye og trofaste fans har strømmet til for å sjekke ut Palworld 1.0.

Noe mange imidlertid har lagt merke til, er at flere av Pals-figurene ikke ser helt slik ut som vi husker dem. Det viser seg at Pocketpair har redesignet et par av de mest kritiserte skapningene som ble ansett som kopier av Pokémon. Studioet har ikke kommet med noen offisiell uttalelse om saken, men i Reddit-innlegget nedenfor kan du se selv og sammenligne.