De nominerte Player's Voice-spillene til The Game Awards har blitt avslørt
30 spill er nominert i første runde av den samfunnsavstemte prisen.
Mens mye av The Game Awards er definert av utvelgelser gjort av representanter fra bransjen og media, er en av kategoriene forbeholdt spillfellesskapet. Dette er Player's Voice-elementet av showet, der lokalsamfunnet får komme sammen og stemme på sitt favorittspill blant et bredt utvalg av alternativer.
Den første runden for denne prisen er nå åpnet, og de totalt 30 spillene som er nominert har blitt avslørt. I denne første delen av kåringen er målet å stemme på årets 10 favorittspill, og de titlene som får flest stemmer går videre til neste runde, der de vil bli skåret ned ytterligere.
Spillene som har kommet med i kåringen, er:
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Delta Force
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages
- Elden Ring: Nightreign
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Helldivers 2
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Megabonk
- Ninja Gaiden 4
- No Man's Sky
- Peak
- R.E.P.O.
- Silent Hill f
- Sonic Racing: Crossworlds
- Split Fiction
- Warframe
- Wuthering Waves
Stem på favorittspillene dine her.