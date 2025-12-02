De nominerte Player's Voice-spillene til The Game Awards har blitt avslørt

HQ

Mens mye av The Game Awards er definert av utvelgelser gjort av representanter fra bransjen og media, er en av kategoriene forbeholdt spillfellesskapet. Dette er Player's Voice-elementet av showet, der lokalsamfunnet får komme sammen og stemme på sitt favorittspill blant et bredt utvalg av alternativer.

Den første runden for denne prisen er nå åpnet, og de totalt 30 spillene som er nominert har blitt avslørt. I denne første delen av kåringen er målet å stemme på årets 10 favorittspill, og de titlene som får flest stemmer går videre til neste runde, der de vil bli skåret ned ytterligere.

Spillene som har kommet med i kåringen, er:



Arc Raiders



Battlefield 6



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: On the Beach



Delta Force



Dispatch



Donkey Kong Bananza



Doom: The Dark Ages



Elden Ring: Nightreign



Final Fantasy XIV



Fortnite



Genshin Impact



Ghost of Yotei



Hades II



Helldivers 2



Hollow Knight: Silksong



Indiana Jones and the Great Circle



Kingdom Come: Deliverance II



Mario Kart World



Marvel Rivals



Megabonk



Ninja Gaiden 4



No Man's Sky



Peak



R.E.P.O.



Silent Hill f



Sonic Racing: Crossworlds



Split Fiction



Warframe



Wuthering Waves



Stem på favorittspillene dine her.