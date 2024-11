De nominerte til videospill-Grammy har blitt avslørt

HQ

Grammy-utdelingen 2025 nærmer seg, og den 2. februar 2025 vil musikkverdenen garantert eksplodere med vinnere, snubs og alt annet innimellom. For oss videospillfolk har det vært en glede å se soundtracks fra fantastiske spill få den anerkjennelsen de fortjener i den nylig tilføyde kategorien på Grammy-utdelingen.

I følge Eurogamer har de nye nominerte til 2025-prisene blitt kunngjort, og de er som følger :



Avatar: Frontiers of Pandora - Pinar Toprak, komponist



God of War Ragnarök: Valhalla - Bear McCreary, komponist



Marvel's Spider-Man 2 - John Paesano, komponist



Star Wars Outlaws - Wilbert Roget, II, komponist



Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - Winifred Phillips, komponist



Du blir kanskje overrasket over å se Avatar, Spider-Man og God of War her, ettersom de ble utgitt i 2023, men nominasjonene tar hensyn til titler som ble utgitt på slutten av året før, ettersom Avatar og Marvels Spider-Man 2 ikke nådde opp sist gang. Også God of War: Ragnarök: Valhalla ble utgitt på slutten av fjoråret, selv om det bare var en DLC til 2022-spillet. Wizardry og Star Wars Outlaws er de eneste 2024-spillene på listen, der førstnevnte er en nyinnspilling.

I fjor tok Star Wars Jedi: Survivor hjem prisen, og Assassin's Creed Valhalla vant året før. Hvem har du pengene dine på denne gangen?