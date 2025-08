De nominerte til VMA 2025 er offentliggjort

HQ

Det er snart på tide å hedre og feire de største musikerne i verden. Den årlige Video Music Awards (VMA) finner sted 8. september, for oss i Europa, og med rundt en måned igjen, kjenner vi nå de ulike kategoriene og de nominerte.

I de ulike kategoriene var de store vinnerne Lady Gaga og Bruno Mars, med førstnevnte 12 nominasjoner og sistnevnte 11 nominasjoner, noen ganger til og med for kombinert innsats. Andre ledende nominerte inkluderer Kendrick Lamar med hele 10, samt Sabrina Carpenter, The Weeknd, Tate Mcrae, og til og med Taylor Swift og Beyonce, som hver og en har til hensikt å utvide sine rekorder som noen av de mest nominerte VMA-stjernene til dags dato.

Du kan registrere dine stemmer til VMA i dag ved å gå over her, hvor du kan avgi så mange som 20 stemmer per dag per kategori.

Dette er en annonse: