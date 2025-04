De nye amerikanske tollsatsene utraderer en tiendedel av Apples aksjeverdi på bare én time

HQ

Sent i går presenterte president Trump sine tollsatser for verden, da han mener at USA har blitt urettmessig behandlet med dårlige handelsavtaler i mange år. Hvorvidt dette faktisk stemmer, er omdiskutert, men det er klart at det har konsekvenser og risikerer å føre til en handelskrig så vel som nye allianser og samarbeid mellom land.

Et selskap som allerede har blitt hardt rammet av de nye tollsatsene, er Apple. Selskapet er svært avhengig av produksjon i Kina, der tollsatsene har økt med 36 % siden Trump tiltrådte. Som en konsekvens av dette må Apple enten øke prisene betydelig og/eller redusere fortjenesten mens de vurderer andre løsninger - noe som åpenbart vil ta tid, ettersom det ikke finnes en overflod av kontraktsprodusenter som kan produsere banebrytende teknologi som Apples produkter i ekstremt høye volumer på kort varsel.

I skrivende stund har Apple falt med 9 % på børsen, noe som betyr at nesten en tiendedel av selskapets totale verdi har blitt utslettet på bare én time.

Som vi kunne fortelle tidligere i dag, er det også en risiko for at Switch 2 må settes opp i pris. Selv om dette først og fremst vil ramme amerikanerne, er det ingen tvil om at det også vil ramme oss, ettersom Nintendo ikke kan ha ekstremt store prisforskjeller i ulike markeder, og noen av selskapets økte kostnader vil trolig også bli videreført til andre regioner i verden.