De nye Switch 2-kassettene vil være mye raskere, med mer lagringsplass og visuelt forskjellige, men vil ha samme størrelse

Den fullstendige Nintendo Switch 2 Direct-presentasjonen er avsluttet, etter måneder med hype og en jevn strøm av rykter, nåværende lanseringsspill og fravær. Vi har fått litt av hvert, fra etterlengtede returer, bekreftelser og en og annen hjerteknuser.

Mer ambisiøse spill vil logisk nok kreve mer lagringsplass, både i fysiske formater og i konsollens minne. Switch 2 vil ha 256 GB innebygd, men... Hva med spillkassetter?

Vel, det er flere overskrifter her. Den første er at kassettene vil ha nøyaktig samme størrelse som de nåværende Nintendo Switch-kassettene, men vil være knallrøde (Nintendos bedriftsfarge, eller "Mario"-rød, eller hva du vil kalle det). Lesehastigheten vil imidlertid være raskere.

Nintendo har også bekreftet at vi vil kunne utvide lagringsplassen, men bare med MicroSD Express-kort, noe som betyr at de vi bruker i dag ikke vil være nyttige i fremtiden.

Husk at Nintendo øker prisene over hele linjen med sin neste generasjons konsoll, og titler som Mario Kart World vil koste 79,99 euro digitalt og 89,99 euro fysisk, så vi antar at disse nye kassettene ikke vil bli billige...

Nintendo har også bekreftet på sin supportside at disse kassettene, selv om de er raskere, ikke alltid vil inneholde hele spillet, og at de vil fungere som en startpakke for nedlasting av tittelen til konsollen. Disse spillkortene vil være praktisk merket på Nintendo Switch 2-tittelboksene.