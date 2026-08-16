De nye varemerkene til Warhorse kan kanskje henvise til nettspill, men det betyr ikke at det nye Kingdom Come-spillet er et flerspillerspill

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Det kan ha vært spennende, det kan ha vært bekymringsfullt, men uansett ville det å se at Kingdom Come: Deliverance-utvikleren Warhorse Studios jobber med et flerspillerspill, helt sikkert være noe nytt for studioet. Etter å ha skapt to utrolig dype og innholdsrike enkeltspilleropplevelser, er det kanskje på tide å utvide horisonten.

PC Gamer fikk nyss om et nytt varemerke som Warhorse har registrert, både i EU og USA. Delene av varemerket som gir opphav til all denne spekulasjonen om flerspiller, refererer til IC 041-registreringen, som i EU omfatter «interaktiv underholdning på nettet» og «elektroniske spilltjenester levert via et globalt kommunikasjonsnettverk». Registreringen i USA er formulert på lignende måte, med henvisning til «online dataspill med virtuelle miljøer der brukere kan samhandle for underholdningsformål».

Selv om alt dette kan høres ut som om det peker direkte mot at det neste Kingdom Come-spillet blir et flerspillertittel, sier Kirk Sigmon, advokat spesialisert på IP innen videospill, at Warhorse bare sikrer seg på alle fronter. «Som en del av vår vanlige forsiktighet prøver IP-advokater generelt å sikre at vi registrerer varemerker i tilstrekkelig mange klasser for å dekke et bredt spekter av hvordan merket kan brukes av selskapet, samt med tanke på at visse begreper kan tolkes bredt. På sin side finnes det mange eksempler på spill uten flerspillerfunksjon som er registrert i IC 041,» sa han, og refererte til Clair Obsur: Expedition 33 som et spill med IC 041-klassifisering uten å tilby noen flerspillerelementer.

«En av de viktigste grunnene til at IP-advokater kan registrere et enkeltspillerspill på den måten (f.eks. ved å henvise til at et spill er ‘online’) er at begrepet ‘online videospill’ kan tolkes ganske bredt – for eksempel jeg kan komme til å måtte argumentere en gang i fremtiden for at distribusjon av et spill via Steam og/eller et spill med nedlastbart DLC i en viss forstand er ‘online’. Dessuten vet man aldri om et spill kanskje blir fullt ut flerspillerspill i fremtiden, så det hjelper å ha den bredden. I den forbindelse har jeg personlig bidratt til å registrere varemerker i klasse 041 for spill som ikke hadde tradisjonelle flerspillerkomponenter,» la Sigmon til.

Så forvent kanskje ikke at Warhorse skal kaste seg inn i flerspillerverdenen med sitt neste Kingdom Come-spill. Men på den annen side, kunne det ikke være interessant å se et co-op-RPG som utspiller seg i middelalderens Böhmen?