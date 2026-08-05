De nyeste statistikkene fra Baldur’s Gate III viser at det finnes 9 122 spillere der ute som bør settes i fengsel

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Det er den tiden på året da utvikleren Larian Studios deler en haug med spillerstatistikk om Baldur's Gate III, og selv om mye av informasjonen er imponerende, men ikke helt uventet, er det noen data som er bekymringsfulle, for å si det mildt.

Den nye informasjonen avslører at over en halv milliard mods har blitt lastet ned for det kritikerroste rollespillet, mens 13 000 mods har blitt lastet opp. I tillegg bekreftes det at Zevlor er den NPC-en som dør oftest, at «Blood of Lathander» har blitt brukt over 670 millioner ganger, «Poo-Scraper» ble brukt fire ganger i kamp i løpet av akt 3, at mindre enn 1 % av spillerne klarte å samle mer enn 180 000 gull gjennom et gjennomspill, og at 1 % av spillerne også hamstret over 4 000 leirforsyninger.

Igjen er det allerede noen forbløffende trender og opplysninger å fokusere på, men det blir verre… mye, mye verre.

Larian har avslørt at 114 fullstendige galninger bestemte seg for å spille Baldur’s Gate III i et bildeformat på 1:1, mens ytterligere 9 008 mente at den beste måten å komme seg gjennom det enorme rollespillet på var i et bildeformat på 9:16, som ligner på TikTok. Jepp, det finnes 9 122 personer der ute som bør settes i fengsel...

Du kan se hele oversikten over ny informasjon og statistikk i tråden nedenfor.