De oppsagte Rockstar-ansatte ønsker ikke at spillerne skal boikotte « Grand Theft Auto VI, selv om de ikke lar utvikleren slippe unna

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Hypetoget er i ferd med å forlate stasjonen for « Grand Theft Auto VI, og når vi får den utvidede spillpresentasjonen neste uke, er det sannsynlig at spillet vil bli nesten ustoppelig, hvis det ikke allerede var det. Hvis det var én ting som kanskje kunne ha fått noen til å vente med å kjøpe spillet med en gang, kunne det ha vært protesten fra de oppsagte Rockstar-ansatte, som ble sagt opp mot slutten av fjoråret for angivelig å ha forsøkt å danne en fagforening.

De oppsagte utviklerne ønsker imidlertid ikke at du skal boikotte spillet. De har brukt utallige timer på å gjøre Grand Theft Auto VI til spillet som kommer til å slå rekorder og forhåpentligvis imponere spillere over hele verden. I stedet ønsker de støtte i sin kamp for rettferdighet, nå som de går inn i en rettssak mot Rockstar.

IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) har lagt ut en ny video på sosiale medier, der de ber om at du, i stedet for å la være å kjøpe spillet, støtter de oppsagte ansattes saksomkostninger når de går til retten. De har stor tro på saken sin, og en arbeidsrett har allerede avgjort saken til ulempe for Rockstar ved å la de ansatte bringe påstander om svartelisting inn for retten. Selve rettssaken starter i september, da vi sannsynligvis også vil være midt oppe i markedsføringen av GTA VI.