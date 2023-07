De siste Games with Gold-spillene er like kjedelige som forventet

HQ

I forrige uke bekreftet Microsoft at Xbox Live Gold avsluttes og erstattes av Game Pass Core i september, noe som også betyr at neste omgang med Games with Gold blir den siste. Da er det virkelig synd at tjenesten ikke avsluttes med et smell, men med et klynk.

Microsoft har kunngjort at de følgende to spilenel blir de siste Games with Gold:



Blue Fire fra 1. til 31. august.



Inertial Drift fra 1. til 31. august.



Jeg kan trygt å si at samlingen på over 25 spill som følger med Game Pass Core er langt bedre enn det Games with Gold har tilbudt de siste par årene, så det er ganske passende at sistnevnte slutter på denne måten.