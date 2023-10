De siste opptakene til Spider-Man: Across the Spider-Verse ble ferdigstilt flere uker før utgivelsen.

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse avslutter egentlig ikke Miles Morales' historie, ettersom den bare er første del av en fortelling som fullføres med Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (når den måtte komme ut).

Filmens slutt er likevel viktig, siden Gwen gjenforener sitt lojale Spider-Team for å finne Miles og redde ham fra Spot og Miguel O'Haras klør. Det viste seg at denne slutten nesten ikke kom med.

Ifølge Empire Magazine ble sluttscenen til Spider-Man: Across the Spider-Verse ferdigstilt bare seks uker før filmen skulle lanseres. Tidligere har vi hørt at tidsfristene var stramme på denne filmen, og at animatørene jobbet over evne for å få den ferdig i tide.

Dette føles likevel overdrevet, spesielt siden filmen allerede har en ganske god avslutningsscene med avsløringen av Prowler.

Hva synes du? Er slutten på Spider-Man: Across the Spider-Verse verdt det?