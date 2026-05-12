De siste passasjerene forlater MV Hondius etter hantavirusutbruddet

Vi kan nå bekrefte at de siste passasjerene på cruiseskipet MV Hondius har blitt evakuert. Det er også bekreftet at minst én amerikansk statsborger har testet positivt for viruset.

Ifølge amerikanske helsemyndigheter er det for øyeblikket totalt 18 personer i landet som er under observasjon og får behandling, hvorav de fleste holdes i karantene i Nebraska og ytterligere en håndfull pasienter får behandling i Atlanta.

Utbruddet om bord på MV Hondius har ført til omfattende internasjonal smittesporing, ettersom passasjerene om bord kom fra et stort antall forskjellige land. Verdens helseorganisasjon oppfordrer imidlertid befolkningen til å bevare roen, ettersom den vurderer risikoen for allmennheten og sannsynligheten for omfattende smitte som svært lav.