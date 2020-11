De som kjøpte Bright Memory får oppfølgeren til redusert pris

Du ser på Annonser

Ett av spillene som ble lansert sammen med Xbox Series S og X var Bright Memory (som kom til PC i fjor). Det er et actionspill i førsteperson med stort fokus på nærkamp. Det er utviklet av studioet FYQD, som består av kun én person, men tross det har spillet ganske imponerende produksjonsverdi.

Neste år kommer den lovende oppfølgeren, Bright Memory: Infinite, som kommer til både PC og Xbox Series S og X. Utgiveren Playsim har tidligere bekreftet at de som kjøpte originalen til PC får Infinite gratis, og nå skriver de på Twitter at de også har et tilbud til Xbox Series-spillerne:

"Dear Bright Memory fans! We bring you some good news today. Players who have purchased Bright Memory on the Xbox Series X/S will be able to receive a special discount on Bright Memory Infinite when it launches!"

Nøyaktig hvor stor rabatt det blir gjenstår å se.