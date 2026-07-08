De store politiske partiene nekter å stille med en kandidat mot Nigel Farage i suppleringsvalget i Clacton

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Etter at Nigel Farage i går kunngjorde sin avgang som parlamentsmedlem, avslørte lederen for Reform UK at han ville stille i det kommende suppleringsvalget som ble utløst av hans avgang. Det hevdes at Farage har gjort dette for å unngå potensielle strafferettslige anklager som kan rettes mot ham på grunn av at han tok imot en gave på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær. Farage selv hevder at suppleringsvalget vil være en måte å «vise fingeren» til det han kaller «etablissementet».

Ifølge BBC har det Farage sannsynligvis vil betegne som «etablissementet» nektet å stille opp mot ham i det kommende suppleringsvalget i Clacton. Labour, De liberale demokratene, Miljøpartiet, Restore Britain og De konservative har alle nektet å stille med en kandidat. Farages sete i Clacton regnes som et av de sikreste for Reform, men det ser ut til at de andre politiske partiene ikke stiller til valg, ikke av frykt for nederlag, men fordi de nekter å anerkjenne det utenriksminister Yvette Cooper kaller et «politisk raserianfall».

Farages tilbakekomst som parlamentsmedlem for Clacton vil imidlertid ikke gå uimotsagt, ettersom Count Binface – en selvutnevnt «uavhengig romkriger» – er klar til å stille mot Reform-partiets leder. Selv om det er svært usannsynlig at Binface vil vinne suppleringsvalget, har det blitt påpekt at Farage bare fikk 46 % av stemmene i Clacton da han først vant sitt mandat som parlamentsmedlem. Med en opposisjon som vil stå samlet fordi det ikke er noen andre å stemme på, kan det hende at vi får se en overraskelse i suppleringsvalget i Clacton. En usannsynlig, men svært underholdende mulighet.