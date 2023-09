De største endringene som kommer i Dungeons & Dragons' klasser

HQ

På vei mot OneD&D, den nyeste utgaven av det mest populære bordrollespillet, lanserer Wizards of the Coast stadig flere endringer i klasser, mekanikker og annet for å finjustere spillet etter tilbakemeldinger fra spillerne.

De siste endringene er ikke endelige ennå, men de er sluppet løs på massene slik at spillerne kan komme med tilbakemeldinger. De byr imidlertid på noen interessante endringer. Her er de største endringene som kommer til klassene med mer i D&Ds siste spilltest.

Vi starter i alfabetisk rekkefølge med Barbarian, som er en ny underklasse i Path of the World Tree. Det ser ut som om noen hos Wizards of the Coast har spilt God of War: Ragnarök, for denne underklassen handler om de forskjellige planene, og lar deg reise på verdenstreets røtter for å besøke dem. Dessuten er evnen Reckless Attack nå endret slik at den gir fordel på angrep som bruker styrke frem til neste tur, noe som betyr at denne evnen nå også fungerer på Opportunity Attacks.

Dette er en annonse:

Den neste som får en stor endring, er Kjemperen. Enda en ny underklasse er lagt til her i Brawler, som endelig gir folk et levedyktig alternativ hvis de ikke nødvendigvis bare vil gå rundt med et massivt sverd. I stedet handler denne underklassen om grappling, improviserte våpen og å være en kaotisk kraft i kamp. Nå kan du også bruke Second Wind-evnen mye mer fleksibelt, uansett hvilken underklasse du velger. I stedet for bare å bruke den til å helbrede, kan du også legge til 1d10 til enhver ferdighetssjekk du mislykkes med.

Endringene som kommer til trollmenn er ikke like store, men det er noen ekstra evner. Innate Sorcery gir deg en fordel på trollmannsformlene dine, i tillegg til å øke vanskelighetsklassen deres med 1. De foreslåtte endringene i Twinned Spell er også fjernet, og Wild Magic Surge-tabellen har fått noen ekstra godbiter.

Warlocks Pact Magic-funksjon er tilbake etter stor etterspørsel, og Magical Cunning lar deg nå få tilbake halvparten av Pact Magic-magiformlene dine, slik at du sjelden er uten dem. Påkallelser er nå tilgjengelige fra nivå 1, og beskytterformler er alltid forberedt.

Dette er en annonse:

Til slutt har trollmenn mistet sine funksjoner for å skape og modifisere magi, men for å balansere dette har Savant-funksjonen blitt lagt til i mange underklasser og gir deg flere magivalg når du får en ekstra slot.

Totalt sett er det også noen store endringer i magien som helhet. Nå vil du ikke ha et like stort utvalg av magi fra hver klasse. Dette gjør at noen av dem føles mye sterkere, mens andre mister sin identitet. Det var for eksempel ikke så stor forskjell på en druide og en skogvokter.

Hvis du vil se hva mer som er på vei til Dungeons & Dragons, kan du følge lenken her til D&D Beyond, der du også kan gi tilbakemelding når det blir tilgjengelig. Ellers er det bare å følge med frem mot 2024, når den offisielle lanseringen av OneD&D skal finne sted.