De største spillutgivelsene som kan ryste bransjen

HQ

Hvis det er noe nyere spillhistorie har bevist, så er det at vi ikke kan spå om fremtiden. I hvert fall ikke jeg. Baldur's Gate III var egentlig ikke på radaren min. Jeg trodde ikke Clair Obscur: Expedition 33 ville gjøre så stor suksess som det gjorde ved lanseringen. Og likevel står jeg ydmykt foran dere med en rekke nye spådommer, i håp om å gjøre krav på fremtidige utgivelser som virkelig kan få bransjen til å tenke seg om en ekstra gang.

Grand Theft Auto VI

Jeg tok nesten ikke med dette innlegget her, fordi det føles som bortkastet tid å si at Grand Theft Auto VI vil være utrolig viktig for gaming. Enten du har gitt opp hypen eller fortsatt er med på forventningsekspressen, kommer Rockstars nyeste åpne sandkasse helt sikkert til å slå an. Hvis det lykkes, kan det avgjøre hvor lista ligger for de neste ti årene. Hvis det flopper, vil det virkelig føles som om vi er i endetiden.

Mass Effect 4

Etter tre spill på rad som ikke levde opp til forventningene, står BioWare på vaklende grunn akkurat nå. Fansen ventet i mer enn ti år på det siste Dragon Age-spillet, og det ser ut til at det samme vil gjelde for Mass Effect. Det betyr mange forventninger. Forventninger som BioWare så langt ikke ser ut til å kunne innfri. Men hvis det er en franchise som det kan knytte alle sine forhåpninger til, er det Mass Effect. Nå er det tid til å jobbe med tilbakemeldinger fra tidligere spill, og bygge et sci-fi-rollespill som vil ta oss med storm, akkurat som originalen gjorde. Det vil si, hvis ikke andre ambisiøse prosjekter som Exodus og Owlcats Expanse-spill har stilt Mass Effect-sulten vår innen den tid.

The Elder Scrolls VI

På samme måte som BioWare, kom Bethesdas siste utgivelse over litt lunken. Starfield imponerte mange spillere, men det føltes ikke som om det levde opp til hypen om at det var flere tiår i ferd med å bli laget. Vel, de fleste Bethesda-fans så det tross alt mest som en fartshump mellom nå og det nye Elder Scrolls-spillet. Det er der vi virkelig vil se om Bethesda kan matche vekten av sine egne forventninger. Interessant nok beviste Oblivion-remasteren i år at et Bethesda-rollespill fortsatt kan være et av årets bestselgende spill, selv om det er et spill fra nesten 20 år siden. Bethesda har helt klart sin stil, som neppe vil endre seg i nær fremtid, men det finnes fortsatt fans som tror at The Elder Scrolls VI vil bli en revolusjon. Og hvis det ikke er det, vil det være et helvete å betale for å få dem til å vente i mer enn 15 år.

Baldur's Gate IV

Selv om dette ikke har blitt skikkelig avslørt, vet vi at noen sannsynligvis er i ferd med å utarbeide de første planene for å lage et nytt Baldur's Gate-spill. Vi vet at studioet bak det ikke vil være Larian, og kanskje det allerede får mange til å slå av. Likevel har jeg vanskelig for å tro at dette spillet ikke vil gjøre inntrykk, selv om det ser ut til å bli husket bedre hvis det mislykkes enn hvis det lykkes. Det er vanskelig å tenke på en tid da et bytte av studioer etter en elsket utgivelse for oppfølgeren har gått bra, så kanskje nå har vi sett Baldur's Gate III bringer CRPG-er tilbake til forkant av spill, uansett hva Baldur's Gate IV vil være, kan slå dem tilbake ned en pinne.

En Clair Obscur: Ekspedisjon 33 - en oppfølger

Dette ville nesten definitivt ikke sette bransjen på varsel like mye som det originale spillet gjorde. Det ser ut til at Clair Obscur: Ekspedisjon 33 kan starte en ny bølge av spillutgivelser som prøver å etterligne suksessen, men en oppfølger vil virkelig etablere Sandfall Interactive som en om ikke utvikleren for RPG-fans å se på i fremtiden. Jeg tror ikke noen ønsker å se denne samlingen av utrolig talent være et one-hit wonder, men jeg tror heller ikke det er noe hastverk for Sandfall å skape hva de vil neste gang. Kanskje en oppfølger ikke engang burde være aktuelt for Clair Obscur: Ekspedisjon 33. Det er historien om forfatterne og malerne i verden, men vår historie er ganske tydelig pakket inn når rulleteksten ruller.

Assassin's Creed Hexe

Dette er egentlig et personlig ønske snarere enn en spådom basert på fakta, men i årevis har fansen ønsket seg et skikkelig comeback for Assassin's Creed, og jeg tror Hexe kan gjøre det mulig for Ubisoft å ta de nødvendige risikoene som trengs for å gi denne serien litt liv igjen. Settingen ser ut til å passe perfekt til å gi oss en blanding av overnaturlig og historisk fiksjon. I tillegg kan vi se AC virkelig gå inn i det ukjente med en klype skrekk, akkurat nok til å få Hexe til å skille seg ut. Det hadde også vært fint å slippe at hovedpersonene våre er actionhelter som Yasuke, Eivor og Cassandra, og gå tilbake til å være snikmordere som foretrekker å ikke gå inn i lange sverdkamper.

The Duskbloods

Dette kan virke som et merkelig valg til å begynne med, men bær med meg et øyeblikk. Mens mange himlet med øynene over at FromSoftware hoppet inn i en PvPvE-opplevelse med Switch 2-eksklusivitet, er det to veier som dette spillet kan følge. Enten er det veldig bra, eller så er det en stor skamplett i den ellers uberørbare rekorden til FromSoftware. Uansett kommer bransjen til å føle innvirkningen. Soulslikes er så enorme akkurat nå, men hvis The Duskbloods viser at kongen av 2010-tallet kan blø, kan vi kanskje (endelig) se studioer ta i bruk forskjellige påvirkninger for sine tredjepersons actionspill. Det er ikke for å dissa FromSoftware, da jeg personlig tror The Duskbloods kan være veldig gøy. Hvis det lykkes, antar jeg at vi ikke bare kan forvente kloner av FromSoftwares enspillerutgivelser i fremtiden, men også flerspillerspillene deres. Alt er en Soulslike. For en fremtid.

Balatro 2

Nok et merkelig valg, kanskje, men hvis vi tenker på innvirkningen Balatro har hatt i løpet av bare ett år på markedet, har et mer ambisiøst prosjekt fra localthunk - enten det følger Balatro-stilen eller ikke - en enorm sjanse til å få oss til å kaste bort enda mer tid. Folk blir stadig mer uproduktive som det er, og Charlie Brooker i Black Mirror mente at Balatro kunne bli slutten på oss alle. Jeg tviler på at en Balatropokalypse er på vei mot oss hvis spillet får en oppfølger, men jeg har vanskelig for å tro at det ikke vil gjøre et lignende sprut som det vanedannende basisspillet.

Det er andre spill som kan blåse hull i forventningene til bransjen på en eller annen måte. Naughty Dogs siste utgivelser trekker alltid til seg spillernes blikk, og et nytt Fallout fra enten Bethesda eller (enda mer spennende) Obsidian kan få kjevene til å falle. Hvis Half-Life 3 noen gang kommer ut, vil det garantert gi alle håp om at deres favorittserie, som definitivt er kansellert, kan få en oppfølger, men det er vår liste. Hvilket spill tror du vil ha størst innvirkning på fremtidens spill?