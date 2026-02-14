De ti beste filmscenene gjennom tidene

HQ

For noen dager siden havnet jeg i en diskusjon om filmscener, blant annet om hvilke som egentlig er de beste. Det kommer selvfølgelig an på hvordan du definerer "best". Er det kanskje undervurdert, men kraftfullt skuespill, eller i den andre enden av skalaen, CGI-spektakel der skyskrapere faller som dominobrikker i en Marvel-film? Smak og behag og alt det der.

For meg er de beste filmscenene de som gir meg gåsehud og ofte sender enorme endorfinrush gjennom kroppen. Det trenger ikke å være positive scener, men jeg har innsett at det ofte er tilfellet. Dessuten er disse scenene så gode at jeg noen ganger sjekker dem ut på YouTube eller ser filmer på nytt bare for å se dem igjen, en ren feelgood, om du vil.

Etter å ha tenkt meg om, har jeg nå plukket ut mine ti favorittscener fra filmer, noen av dem er cheesy, andre tragiske og atter andre kult (og ganske morsomme, når jeg tenker meg om). Du finner dem nedenfor. God fornøyelse :

10. Borat slåss mot Azamat iført svært lite klær

Sacha Baron Cohen hadde allerede spilt Borat med stor suksess på britisk fjernsyn i hysterisk morsomme klipp, men det var med filmen Borat (Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) at det virkelig tok av. Alle siterte ham i alle sammenhenger, og alle lo av det geniale i det hele, noe som aldri før hadde blitt sett på kino. Jeg elsker filmen den dag i dag og sørger over en tid med større komisk frihet, og det jeg synes er aller morsomst, er Borats slåsskampscene, som ofte forsvinner fra YouTube, og vi forstår alle hvorfor... Dette var den eneste jeg kunne finne, der det første minuttet er like morsomt.

9. Liu Kang, Johnny Cage og Sonya Blade får besøk i Mortal Kombat

Som kampscene er den absolutt ikke noe spesielt, men i en tid da filmatiseringer av spill alltid var søppel, var Mortal Kombat utrolig befriende. Den leverte B-filmfølelsen fra spillene på akkurat den rette måten, og Robin Shou var en helt fenomenal Liu Kang. Kombinert med et førsteklasses lydspor spilte det ingen rolle at koreografien ikke holdt mål (bortsett fra for Shou, selvfølgelig), det er fortsatt en jævlig kul scene.

8. Hit-Girl tar hevn i Kick-Ass

Det er 16 år siden Kick-Ass kom ut og på mange måter var med på å skape et sug etter mer alternative og rå superhelter, noe som senere resulterte i blant annet Deadpool, The Boys og Peacemaker. For meg var det en koffeinboost av de sjeldne, og det bare akselererte mot slutten, som ble en av de scenene jeg har sett flest ganger på YouTube i all sin vanvittige sødme.

7. Jim blir kjent med paien i American Pie

Min kjærlighet til American Pie-filmene er enorm, og selvfølgelig det første mesterverket i særdeleshet. Det er så mange flotte scener som har fått meg til å le om og om igjen, men hvis jeg må velge én, må det være når Jim tar på seg paien i filmens tittel. Da jeg så den for første gang, holdt jeg på å dø, og selv i dag er ikke sex og foreldre de mest naturlige samtaleemnene, og forholdet mellom far og sønn er virkelig fantastisk. Dette er forøvrig også en scene som ofte forsvinner fra YouTube og er aldersbegrenset, derav den dårlige kvaliteten.

6. Robocop rydder opp i narkotikafabrikken

Han er treg, han er klønete, han prøver å gjøre det på riktig måte, og han tar seg god tid. Scenen der Alex Murphy rydder opp i narkotikafabrikken fyller 40 år i 2027, men den er like brutalt hardtslående som da den først kom ut. At filmen i tillegg har et suverent lydspor til å akkompagnere den, hjelper på.

5. Lobbyscenen i The Matrix slår de fleste andre

Dette er sannsynligvis en av de mest ikoniske filmscenene noensinne, der vi endelig får nyte både Neo og Trinitys fulle kapasitet. Deres suverene kulhet når de stille og rolig kommer inn i lobbyen før det som sannsynligvis er filmhistoriens mest actionfylte scene starter, med et pumpende lydspor, er virkelig magisk. Den tåler å bli sett om og om igjen. Kanskje hadde den til og med havnet høyere på listen hvis jeg ikke hadde vært så sliten og skuffet over The Matrix etter oppfølgerne.

4. Ghostbusters går på biblioteket

Ghostbusters er full av scener jeg kunne ha tatt med her. Men ... til syvende og sist er det ingenting som bedre illustrerer den geniale kombinasjonen av skrekk og komedie, gjengens "ta det som det kommer"-holdning til problemer, og Peter Venkmans lave toleranse for sine nerdete kollegers fascinasjon. Biblioteksscenen satte stemningen perfekt og gjorde Ghostbusters til et fenomen, og takket være den vet vi nå hvem vi skal ringe.

3. Maximus skuffer Commodus i Gladiator

Jeg nølte lenge mellom introen og denne scenen, eller hvorfor ikke en av de senere? Men ... denne scenen i det evig ikoniske Colosseum blir aldri gammel, med en strålende Russell Crowe som gjør en enda mer strålende Joaquin Phoenix stadig mer frustrert når ting ikke går hans vei. Den beste scenen fra en av mine fem favorittfilmer noensinne.

2. Darth Vader skaper kaos i Rogue One

Ingenting kunne ha forberedt meg i kinomørket på det totale sjokket på slutten av Rogue One da selveste Darth Vader kom for å, så å si, ta seg av saken. Alt var perfekt, å høre Vader puste i mørket før lyssabelen tennes og massakren begynner. Det er virkelig total perfeksjon. At den også viste hvordan Tantive IV kom seg unna i siste sekund og Leia fikk informasjonen, var prikken over i-en og den ultimate fanservicen.

1. Omaha Beach-scenen i Saving Private Ryan

Jeg pleier å se denne filmen omtrent én gang i året, og den treffer meg alltid like sterkt. Det er den absolutt beste skildringen av krigens galskap, og den absolutt beste scenen noensinne, uavhengig av kontekst. Det er sjelden en film får meg til å gråte, men denne klarer det hver gang. Spørsmålet er om denne perfeksjonen noen gang kan overgås. Så god er den.

Hva er dine personlige favorittscener fra filmens verden?