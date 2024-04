De ti beste øyeblikkene i Star Wars

HQ

Noe kjærlighet blir bare sterkere med alderen. Siden jeg opplevde Star Wars for første gang, har jeg viet mye av min nerding til den spesielle galaksen langt, langt borte. Så å velge ut ti øyeblikk er omtrent like vanskelig som å rangere de ti beste filmene, filmene eller musikkalbumene. Det er en liste som inneholder en stor porsjon nostalgi, men her er selvfølgelig mine ti favorittøyeblikk.

(10) Attack on the Death Star - Star Wars IV: A New Hope.

På mange måter oppsummerer denne sekvensen mange andre flotte actionsekvenser fra filmene. Sannheten er at jeg valgte mellom Speeder Chase på Endor, slaget om Hoth og til og med "This is podracing" ble vurdert (litt). Det hadde vært litt morsommere å ikke harpe på den fjerde filmen så mye som denne listen vil gjøre, men den er i mine øyne den beste av filmene, selv om jeg godt vet at mange holder Imperiet slår tilbake høyere. Men uansett, opprørernes koordinerte angrep på Dødsstjernen i et forsøk på å få et skudd i det hullet som vi fikk en bakgrunn til mange år senere i Rogue One, er så utrolig godt gjort. Flotte effekter for sin tid, stor spenning og vi får til og med se helter dø når skipene deres sprenges i filler. Når Vader selv slutter seg til kampen, blir noe som allerede er bra enda bedre, og å se de kuleste skipene i filmene i form av X-wings og TIE-fightere kjempe er en ren fryd. Jeg vil også fremheve den smått fenomenale lyddesignen her, der John Williams' musikk gjentatte ganger må vike for lydeffektene som effektivt forsterker hvert eneste bilde.

(09) Opprørernes kamp om bord på Tantive IV - Star Wars IV: A New Hope.

Som barn gjenskapte broren min og jeg mange scener fra Star Wars. Både med figurer og ved å spille scenene selv. Scenen etter at en Star Destroyer endelig innhenter Tantive IV var en av dem vi spilte om og om igjen. Det var alltid noe veldig levende over lyden av alarmen som runget gjennom de hvite korridorene, soldatene som stilte seg opp, gjorde seg klare og siktet mot døren. Bekymringen i ansiktene deres. Og så eksplosjonen som inntraff før alle stormtroppene kom inn. En hektisk kamp følger, laserskudd overalt og så inngangen og presentasjonen av Darth Vader.

(08) Han Solo er frosset ned - Star Wars V: The Empire Strikes Back

"Jeg vet..." Det er noe fascinerende ved historien om hvordan Harrison Ford og regissør Irvin Kershner meislet ut Solos klassiske svar på Leias "I love you". Fra et mer ordinært "I love you too"-svar i Lawrence Kasdans manus til noe som passer karakteren mye bedre. I tillegg til den fantastiske replikken og fremføringen av den, er scenen også en av de mørkeste i hele historien. Heltenes resignasjon speiler hele situasjonen, og scenografien er helt, helt fantastisk. Det er et vagt øyeblikk av bekymring i den ellers så standhaftige Han Solos ansikt, resignasjonen hos dem som bryr seg om ham, og så fylles scenen med røyk og lys. Utrolig vakkert.

(07) Order 66 - Star Wars III: Revenge of the Sith.

Bortsett fra det litt latterlige navnet på Darth Sidious' onde plan, er den påfølgende montasjen like storslått som den er dyster. Det er scenene når nesten alle jediene blir hensynsløst slaktet ned, når et musikkstykke fra mester Williams nok en gang forsterker alle følelsene og scenen der Yoda slipper staven sin når han aner hva som er i ferd med å skje, gir plass til akkurat den typen følelser jeg ellers synes prequel-trilogien har problemer med å levere. De små korte scenene der alle jediene dør, én etter én, er utrolig vakre sekvenser, og Anakins forvandling er komplett når han går inn i et rom med barna for å avslutte livene deres.

(06) Luke Skywalker vender tilbake - The Mandalorian: sesong 2.

Det faktum at Luke ikke helt fikk den karakteriseringen vi ønsket oss i The Last Jedi, gjorde mange opprørte. Så hvordan ble han reddet? Jo, gjennom en fantastisk scene i sesongavslutningen av andre sesong av The Mandalorian. Allerede da en X-Wing landet og ga de sårbare heltene litt håp, begynte vi selv å håpe på at en viss jedi kanskje ville dukke opp, og ganske riktig, det grønne lyssverdet avslørte da hvem det var. Men det var like før Luke tok av seg hetten at tankene gikk gjennom hodene våre om hvordan de ville løse en mye yngre Mark Hamill? Deepfake-teknikken som ble brukt var langt fra perfekt. For å være ærlig var den litt for stiv og merkbar, men på det tidspunktet spilte det ingen rolle. Det var Luke Skywalker i sin beste alder, og da R2-D2 rullet inn og fikk Grogus' oppmerksomhet, føltes det som noe av det beste Star Wars har gitt oss.

(05) Darth Vader slakter Rebels - Rogue One: A Star Wars Story.

Mange av de senere Star Wars-filmene, spesielt de som foregår før de vi fikk først, har hatt en tendens til å fortelle oss en bakgrunn om ting vi ikke trenger en bakgrunn om. Rogue One gjorde noe av det, men den hadde også mange utrolig fine sekvenser, og det hele kulminerte i en mørk korridor, noen soldater som roper "Open fire!" mens Vaders klassiske pust høres og det røde lyssverdet tennes. Det som følger er en utrolig velregissert sekvens, der Vader slakter i farten og bruker Kraften til å fange opp skudd og kaste dem tilbake. Vi vet hvordan det går; planene for Dødsstjernens svakhet faller i gode hender, og Tantive IV slipper unna, i hvert fall for en stund. Likevel sitter vi der med åpen munn og elsker hvert eneste brutale sekund.

(04) "Jeg er faren din" - Star Wars V: The Empire Strikes Back.

Det er ikke bare den største vendingen i hele sagaen, men også en replikk som karakteriserer den såkalte "Mandela"-effekten, som har blitt feilsitert gjentatte ganger, men fremfor alt er det en utrolig god scene. Etter å ha kappet av Luke Skywalkers hånd håper Vader å få ham over på den mørke siden. Så leverer James Earls Jones den klassiske replikken som jeg tror de fleste ville valgt som den beste replikken i hele Star Wars-sagaen. Dette etterfølges av et merkelig overspill og en oppvisning i grimaser fra Hamills side, men ingenting kan ødelegge et slikt klassisk øyeblikk.

(03) Duel of Fates - Star Wars I: The Phantom Menace.

Mange av oss skrek av fryd da Darth Maul tente sitt tveeggede lyssverd, og det som fulgte var den beste duellen i sagaen. Dette skyldes selvfølgelig i stor grad et av John Williams' desidert beste spor, men det er også så utrolig bra på grunn av den utrolige scenografien. Det er mange flotte øyeblikk i en og samme sekvens, der både Qui-Gon og Obi-Wan står overfor en fenomenalt dyktig Sith som setter begge jediene på prøve. Jeg har alltid ønsket at Darth Maul skulle ha overlevd og vært den fantastiske skurken i hele prequel-trilogien frem til Darth Vader ble skapt, men det forhindrer ikke at scenen i seg selv er helt utrolig.

(02) "You were the chosen one" - Star Wars III: Revenge of the Sith.

Hvis du teller antall ganger jeg har gått inn på Youtube og sett en spesifikk scene, ligger denne helt i toppen. Egentlig skyldes dette én ting: Ewan McGregors skuespill. Jeg er ikke alene om å synes at skuespillet i prequel-trilogien er litt over the place. Det er ofte stivt, noen replikker blir levert på en merkelig måte, og øyeblikkets alvor blir noen ganger ødelagt av dårlig regi. Men det finnes absolutte høydepunkter, og dette er et av dem. Ewan er perfekt som Kenobi, og det er en blendende prestasjon som gir deg gåsehud når denne monologen leveres på Mustafar: "Du var den utvalgte! Det ble sagt at du skulle tilintetgjøre Sith, ikke slutte deg til dem! Skape balanse i Kraften, ikke etterlate den i mørke..."

THE BEST STAR WARS SCENE EVER:</em>

(01) Binary Sunset - Star Wars IV: A New Hope

Det finnes mange scener som er langt mer fantastiske. Men ingenting treffer hardere enn denne. Etter en samtale med onkelen forlater Luke oppgitt middagen, går ut av huset og sparker skuffet i sanden. Følelsen av håpløshet, av aldri å komme noen vei og av å bli sittende fast på samme sted, er tydelig i den unge guttens ansikt. Han ser mot horisonten der den doble solnedgangen er synlig, John Williams' musikk blir høyere, og det er en fantastisk scene, perfekt på alle måter. Det er også den siste scenen før eventyret begynner for alvor. Som slutten på en akt, og begynnelsen på alt som skal komme.

Hver gang jeg ser denne scenen, blir jeg minnet om hvorfor jeg elsker disse filmene så høyt. Scenen er også ett av mange eksempler på hvor gjennomtenkte de tre første filmene på mange måter var. Når rolige scener fikk lov til å finne sted, når det ikke var behov for konstant fart, men når karakterene våre kunne bli sett og når de kunne reflektere over det som skjedde. Som sagt er det kanskje ikke den kuleste eller mest storslåtte scenen Star Wars har å by på. Men for meg er det den aller beste.

Fortell oss i kommentarfeltet om dine egne favorittscener fra Star Wars <strong>.