De ti mest sjokkerende plottvendingene i filmhistorien

HQ

Finnes det noe bedre enn å bli overrumplet og fullstendig tatt på senga av en virkelig god film? Du vet hva jeg snakker om. Du sitter der i mørket, helt oppslukt av dramaet, med hånden begravd i et kar med popkorn. Så kommer den, twisten, et dundrende slag rett i solar plexus som får deg til å enten få panikk eller hoppe opp fra sofaen. Popcorn flyr overalt, men du bryr deg ikke. Du griper deg stresset i håret og gaper som en idiot i tannlegestolen.

Ja, de fleste av oss elsker plottvists, og det er jo tross alt en av grunnene til at vi ser film i utgangspunktet, for å bli overrasket, lurt og bli sittende der, lamslått og målløs. På en måte er det filmskapingens svar på en tryllekunstner som trekker en kanin opp av hatten. Men som så mye annet må det også føles fortjent. Det skal være en logisk konsekvens av det som er blitt fortalt, ikke en tilfeldig stein kastet rett i ansiktet på deg. Som om manusforfatteren glemte å planlegge slutten og fikk panikk og kastet inn et billig skudd.

Nei, den beste twisten er den som gjør at du umiddelbart får lyst til å spole tilbake, se filmen fra første scene og studere hvert eneste lille øyeblikk, replikk og skyggefulle detalj i bakgrunnen. Det handler om struktur, ja, men også om følelse. Når vrien ikke bare overrasker, men er så forbasket smart og uventet at gåsehuden eksploderer over hele kroppen. Et skjelv av innsikt, akkurat der og da, det er magi, og i noen tilfeller til og med noe som kan sementere filmen i historiebøkene. En evig snakkis som aldri slutter å fascinere.

For hva ville filmverdenen vært uten dette AHA-øyeblikket? En emosjonell bitch-slap som fullstendig ødelegger de siste to timene av inngrodde antakelser. En narrativ høyrehook som sender deg til månen. Filmhistorien er full av dem, og i min dårskap tenkte jeg at jeg skulle prøve å liste opp de ti beste. Spoilervarsel er selvfølgelig utstedt, men i all ærlighet burde du ha sett de fleste av disse filmene uansett.

Dette er en annonse:

10. Gone Girl

David Finchers elegant giftige thriller om den forsvunne Amy Dunne tar et brutalt narrativt sprang omtrent halvveis, når vi finner ut at hun ikke bare er i live, men har iscenesatt hele forsvinningen. Alt for å hevne seg på ektemannen. Det er et psykopatisk dukketeater av beste sort og en moderne klassiker som virkelig får deg til å stille spørsmål ved hvem som egentlig er gal.

9. The Others

Nicole Kidman i et hjemsøkt hus midt ute på den britiske landsbygda virker kanskje ikke som det mest spennende i verden. Men med et smart manus og små detaljer for den observante å legge merke til, klarer den å snu opp ned på seg selv når det avsløres at det ikke er huset som er hjemsøkt, men at det er hun selv og barna hennes som er spøkelsene. Alejandro Amenábars stemningsfulle regi og Kidmans skrekkslagne øyne når alt faller på plass, er like deler tragedie og eksistensialistisk skrekk.

Dette er en annonse:

8. The Prestige

Vi vet hvor glad Christopher Nolan er i å leke med tid og rom, men denne episke fortellingen om to magikere er noe helt annet. En tematisk tett og bitter duell mellom magi og lureri, der sluttscenene etterlater en klump i magen. Det faktum at Robert Angier bruker en maskin til å klone (og ofre) seg selv natt etter natt, mens hans rival Borden faktisk viser seg å være tvillinger som lever et delt liv. Det er en tragisk, skremmende og ubehagelig oppløsning som sitter i kroppen.

7. Oldboy

Nei, ikke den verdiløse Hollywood-remaken, selvfølgelig. Jeg snakker om Park Chan-wooks mesterverk. En åndelig sump av ubehag som sakte trekker deg dypere og dypere. Når Oh Dae-su blir løslatt etter å ha sittet fengslet i 15 år uten forklaring og oppdager at det hele bare er et sadistisk spill - hevn. Deretter kommer sannheten om datteren, hans minner fra det incestuøse spillet. Det er ikke bare urovekkende, det er rett og slett knusende. I ekte sørkoreansk filmtradisjon.

6. Fight Club

David Finchers industrielle nihilisme møter Chuck Palahniuks brutale prosa, og resultatet er en vri som formet en hel generasjon filmelskere. At Edward Nortons anonyme karakter og Tyler er én og samme person, er en narrativ vending som lander akkurat der den skal, og som fikk alle tenåringer på 90-tallet til å gjennomgå et ufrivillig mentalt sammenbrudd.

5. Psycho

Alfred Hitchcocks klassiker får oss til å snuble etter bare 45 minutter når Marion Crane blir brutalt myrdet i dusjen. Men det er selvfølgelig bare opptakten; den virkelige vrien som får hele huset til å ramle sammen, er når det avsløres at Norman Bates lever et dobbeltliv som sin mor. Helt banebrytende for sin tid, og selv om Psycho ikke akkurat skremmer noen i dag, er det ikke til å stikke under en stol hva Hitchcock oppnådde der og da.

4. The Sixth Sense

Man kan selvsagt ikke ha en topp ti-liste over twister uten å inkludere minst én av M. Night Shyamalans filmer, og i dette tilfellet hans bemerkelsesverdige regidebut. Bruce Willis spiller en barnepsykolog som hjelper lille Cole med å håndtere synene hans, helt til vi til slutt skjønner at han har vært død hele tiden. Det er et av filmhistoriens mest klassiske øyeblikk, og bare én av grunnene til at The Sixth Sense er en moderne klassiker som vil bli husket for alltid. Underdrevet skuespill og briljant komponerte scener som lurer deg fullstendig. Det er en studie i manipulasjon, perfekt utført fra start til slutt.

3. Planet of the Apes

Du kjenner scenen, du kjenner replikkene. De ikoniske ordene som Charlton Heston i rollen som astronauten George Taylor uttaler når det går opp for ham at planeten han har vært på, ikke er et fremmed himmellegeme langt, langt borte, men jorden flere år inn i fremtiden. En strand med Statue of Liberty, delvis begravd i sand og grus. Det er et øyeblikk som satte standarden for all senere science fiction.

2. Se7en

Så hva er det egentlig i den boksen? David Fincher er tilbake, men i en mye mørkere form i det som sannsynligvis også er hans største mesterverk. Seriemorderen John Doe lar seg arrestere og leder deretter politiet til sitt siste "verk". Vi tror det er over, i hvert fall helt til esken dukker opp, og selv om vi aldri får se innholdet. Det gjør det hele veldig klart. Mills' gravide kone, eller i det minste hodet hennes. I sammenhengen er det en forferdelig tragedie og et crescendo som tar pusten fra deg.

1. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Ærlig talt, hva annet? Sannsynligvis den mest ikoniske filmreplikken gjennom tidene, og samtidig det mest uventede sjokket som noensinne har blitt vist på kino. "Nei, jeg er faren din." Ord som sjokkerte og fortsatt sjokkerer dem som opplever dem for første gang i dag. Darth Vader snudde opp ned på hele galaksen, og i kjølvannet av filmen kunne verden deles inn i et før og et etter. Ikke noe annet øyeblikk i filmhistorien har større tyngde.

Er du enig i listen? Hva er ditt mest overveldende filmøyeblikk?