De to første Netflix-husene åpner i slutten av 2025

Netflix prøver seg på fysisk og personlig underholdning, alt gjennom opprettelsen av arenaer kjent som Netflix Houses. Ideen er i utgangspunktet en minitema-park, der fansen kan besøke og engasjere seg med Netflix' kjernemerker ved å delta i stiliserte aktiviteter, samtidig som de spiser designet mat.

Det er et uvanlig oppsett, men Netflix satser så sterkt på House at de to første stedene vil åpne allerede senere i år, på King of Prussia Mall i Philadelphia og på Galleria Dallas i Dallas. Disse vil være et "permanent, helårs hjem for fans som bringer noen av våre mest populære serier og filmer til live - inkludert Wednesday, Squid Game, ONE PIECE, Stranger Things og A Knives Out Mystery-franchisen - gjennom de første av sitt slag oppslukende historiedrevne opplevelser", som Netflix forklarer.

Men dette vil ikke være alt. Et tredje sted er allerede planlagt for Strip i Las Vegas, og dette forventes å åpne i 2027.

De to kommende stedene vil ha forskjellige muligheter for fansen til å oppleve, med Philly som tilbyr Wednesday, One Piece, VR-spill, minigolf og et Tudum teater, mens Dallas i stedet tilbyr Stranger Things, Squid Game, og en RePLAY arkade. Gå hit for å se nøyaktig hva hvert hus har i vente.

