De to første Warhammer 40,000: Dawn of War-titlene feirer 15- og 20-årsjubileum med nye utgivelser

Både Warhammer 40,000: Dawn of War og Dawn of War II har blitt oppgradert til to separate altomfattende samlerutgaver. Det betyr at alle utvidelser og nedlastbart innhold er inkludert i disse utgavene. Hvis du allerede eier grunnspillene, får du oppgraderingen gratis.

De har også et stort salg på Anniversary Edition for begge titlene, med den første som koster £5.60 og den andre som koster £8 på Steam. Dessverre ser det ikke ut til at disse utgavene inneholder noen spillnyheter eller oppdateringer. Her er hva Relic Entertainment sier om oppgraderingen:

"Fan-favoritten og den legendariske utgivelsen av Dawn of War og Dawn of War II, opprinnelig utviklet av Relic Entertainment i henholdsvis 2004 og 2009, har nettopp blitt 20 og 15 år gamle! For å feire dette har vi satt sammen to jubileumsutgaver som samler det originale spillet med alle DLC-ene og utvidelsene, i tillegg til en rekke morsomme ekstrautgaver for fansen."

Om dette er et forvarsel om kunngjøringen av en mulig firer, lar vi være usagt. Den tredje delen ble ikke godt mottatt, og Relic endte opp med å oppdatere tittelen på forhånd. Siden den gang har studioet brutt med Sega og er nå uavhengig, og deres to siste titler Age of Empires IV eller Company of Heroes 3 har ikke blitt fulgt opp av et nytt prosjekt. Men hvis du er interessert i to gode strategispill til en lav pris, kan du ikke gå galt i byen med verken det ene eller det andre.

Hvordan vil du at en mulig firer skal se ut og spilles?