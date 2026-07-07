«De to Lara Croft-skuespillerinnene har faktisk snakket sammen», sier stjernen fr Tomb Raider: Legacy of Atlantis

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I en flott tverrmedial markedsføringstiltak, der Amazon ønsker å trekke oppmerksomhet til sin «Tomb Raider»-serie, får vi også to nye «Tomb Raider»-spill. I «Legacy of Atlantis» og «Catalyst» vil ikke Sophie Turner spille Lara – skuespilleren som spiller Miss Croft i live-action-serien – men i stedet er det Alix Wilton Regan som tar over rollen.

I et intervju med Variety bekrefter Regan at hun har snakket med Turner, og at de to allerede kjenner hverandre fra tiden de bodde i London. «De to Lara Croft-ene har faktisk snakket sammen. Ja, det har vi. Vi kjenner hverandre sosialt fra London, og det var derfor veldig morsomt – jeg var allerede i gang med innspillingen av begge mine Tomb Raider-spill før Sophie fikk jobben sin. Men hun ble annonsert først, så jeg sto og så henne rett i øynene på en fest og sa: ‘Det er bare så flott! Jeg er så glad på dine vegne!’» sa Regan.

«I 2025, da jeg ble annonsert på Game Awards, spurte jeg gudene og gudinnene på Amazons hovedkvarter om jeg kunne snakke med henne, og de sa: ‘Ja, selvfølgelig kan du det,’» fortsatte Regan. Hun forklarte videre at hun ikke hadde noen råd til Turner om hvordan hun skulle nærme seg rollen som Lara Croft, og at ingen av dem egentlig hadde snakket om sine tolkninger.

«Jeg tror ikke det ville være verken passende eller rettferdig på dette tidspunktet. Hun er så oppslukt av sin egen reise med å skape sin egen Lara. Men med Sophie Turner og [forfatteren] Phoebe Waller-Bridge tror jeg du er i veldig trygge hender. Jeg har ingen bekymringer for denne TV-serien. Den kommer til å bli fantastisk, for alt de to gjør, blir virkelig, virkelig bra,» sa Regan. Hun la til at hennes Lara også vil være unik, og det er noe hun har tenkt på lenge. Som hovedperson i ikke bare ett, men to kommende spill, ønsket Regan å fremstille sin Lara som «jordnær, sterk og dyktig», med en «kraftig dose karisma og sjarm.»

Vi får se hvordan hun klarer seg når « Tomb Raider: Legacy of Atlantis » har premiere 12. februar 2027.