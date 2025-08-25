De tre første uttrekkene fra La Vuelta a España etter flere velt på 2. etappe

HQ

Den andre etappen fra La Vuelta 2025, en stigning til Limone Piemonte, var preget av flere velt, og mange ryttere falt i bakken. Noen, som den endelige vinneren Jonas Vingegaard, kunne returnere til syklene sine uten store forsinkelser. Men to andre var ikke like heldige: Jorge Arcas, fra Movistar, og Axel Zingle, fra Visma-Lease a bike.

Som rapportert av EFE, pådro Arcas seg et brudd i den øvre delen av lårbenets trochanter major i venstre ben, og Zingle pådro seg en skulderskade med en mulig forvridning.

Zingle kom ikke tilbake til rittet, ettersom sykkelen hans ved en feiltakelse ble plassert i kostvognen, etter meldinger om at den var blitt stjålet. Det som ble stjålet, var imidlertid flere sykler fra Vismas mekanikerbil, som hadde blitt brutt opp.

Zingle og Arcas er sammen med Guillaume Martin fra Groupama-FDJ de første som trekker seg fra den spanske Grand Tour, som pådro seg en hodeskade uten bevissthetstap og ryggtraumer, noe som gjorde at han måtte evakueres med ambulanse til et sykehus for videre medisinsk evaluering og påfølgende behandling.

Tim van Dijke (Red Bull-Bora) og George Bennett (Israel-Premier Tech) krasjet også og pådro seg skader, men det ser ut til at de vil fortsette med La Vuelta, fortsatt i Italia under åpningsetappene.