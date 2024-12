De verste filmene i 2024

HQ

(10) Rebel Moon - Del to: Scargiveren

Å, Zack Snyder. Uansett hvor mye digitalt blod som sprutes, uansett hvor mange nakne kropper som avdekkes, uansett hvor mange laserprosjektiler og skarpe økser som pumpes inn i kroppene til folk ... det kan aldri kompensere for at Rebel Moon var og forblir en fullstendig håpløs start på en allerede glemt oppfølger. At andre del av Snyders romopera var marginalt bedre enn den elendige del 1, spilte ingen som helst rolle når regissøren fortsatt ikke har forstått definisjonen av tilbakeholdenhet og dramaturgi. Å plukke et hvilket som helst popkulturelt fenomen og kaste det i en blender er ikke nok til å fortelle en spennende historie, for Rebel Moon hadde absolutt ingenting å si bak den grøtete CGI-overflaten. Med Del II har Snyder snarere blitt en parodisk skygge av seg selv i det som kanskje er en av årets styggeste, mest høylytte og meningsløse filmproduksjoner.

(09) Ufrostet

Da den pensjonerte Jerry Seinfeld annonserte at han skulle tilbake på arbeidsplassen for å regissere en spillefilm delvis basert på den virkelige frokostkrigen på det amerikanske 60-tallet, var vi mange som håpet på noe morsomt. En morsom film basert på et finurlig, humoristisk og effektivt manus. I stedet ble vi overlatt til sorgen. Improvisert, skoleteateraktig, misforstått, elendig søle der Seinfeld en siste gang beviste hvilken elendig skuespiller han egentlig er (og en enda dårligere regissør).

(08) The Crow

Når en to meter høy svenske tror han kan ta på seg hvilken som helst kappe etter å ha grimasert som et stein barnehagebarn i rollen som en demonsminket klovn, og ikler seg skinnfrakken til tegneserieikonet Eric Draven - da kan alt skje. Og det gjorde det også i den mye utskjelte filmatiseringen av James O'Barrs elskede tegneserie. The Crow (2024) var ikke bare dårlig, og den bommet ikke bare litt på målet. Den var forferdelig, og det var tydelig gjennom hele filmen at Ghost in the Shell-regissør Rupert Sanders ikke forsto den opprinnelige historien som fengslet oss tegneseriefans på slutten av 80-tallet.

(07) The Union

Actionkomedien der Marky-Mark og Halle Berry skulle spille 32 år gamle high school-kjærester som gjenforenes når Berrys knallharde superspion trenger en ny partner (hvorpå hun velger en bygningsarbeider som knapt kan hoppe over en rabatt), står uten tvil frem som en av årets dårligste filmer. Mye av denne direkte pinlige Netflix-tragedien føltes for oss som en dårlig Saturday Night Live-sketsj, ikke minst da den internasjonale superspionen Roxanne (spilt av en 60 år gammel Halle) skulle løpe etter skurker og så ut som en ekstremt gammel dame som prøvde å fange en mår med et nett. Manus og regi blir ikke mye dårligere enn dette.

(06) Madame Web

Opp med humøret, Morbius: Sony har overgått sitt meme-potensial med Madame Web, en av de mest forbløffende Hollywood-produksjonene vi har sett på mange år. Nei, stryk vår forrige uttalelse. Morbuis var i det minste minneverdig elendig og morsom å gjøre narr av. Madame Web var bare patetisk. Kunstig. Usammenhengende. Håpløs. En trist unnskyldning for en spinoff. En antifilm. Men det verste av alt? Vi husket knapt noe fra filmen, noe som er en av de verste skjebnene en film virkelig kan lide. Det virket som om alle mennesker på kloden forsto hvilken forferdelig idé dette var, bortsett fra filmens tunnelsynte produsenter som var fast bestemt på å skvise den aller siste dråpen ut av en franchise som aldri har kommet seg etter sine elendige superheltsatsninger. Når det beste med Madame Web var trailerens nådeløse YouTube-kommentarer, begynte man å lure på om Sony ikke bevisst forsøkte å sabotere verdens største web-slinger.

(05) Joker: Folie à Deux

Joda, karakterstudien fra 2019 var en skamløs Taxi Driver-rip-off, men den var også tung, stram, mørk, interessant og til syvende og sist en svært godt gjennomført karakterstudie som ga tyngde og motiv til både Gotham og Jokeren som karakter. Den filmen trengte egentlig ikke en oppfølger, men som vi alle vet, kommer pengene først. Vanligvis før kvalitet, nå for tiden. Oppfølgeren Joker: Folie à Deux står som årets femte dårligste film og er en latterlig flat og fremfor alt tåpelig kontrast til forgjengeren, på alle tenkelige måter. Musikalnumrene føles som elendige sketsjer, og det en gang så fascinerende portrettet av Arthur er erstattet av tomgangstull.

(04) Kraven Jegeren

Det kan ikke være lett å være den siste spikeren i kisten for et helt filmunivers. Men vi gråt ikke over Kraven the Hunters skjebne, snarere jublet vi over Spider-Man-spinoffens død takket være Aaron-Taylor Johnsons sjarmløse antihelt. Med Kraven the Hunter hadde flokken av flåsete, kunnskapsløse Sony-produsenter pisket Marvel-hesten, og regissør JC Chandor forsøkte forgjeves å redde en dødsdømt tegneseriefilm fra å falle i glemmeboken, men det stygge sluttresultatet talte for seg selv. Det var nok en i rekken av grotesk dårlige tegneserierullinger spyttet ut av Sonys vanskjøttede filmfabrikk, og selv om Sony har hatt flere sjanser til å lære av sine feil, var Kraven the Hunter gjennomsyret av nøyaktig de samme problemene som for eksempel Morbius og de siste Venom-rullene; det var nok et sjelløst, søvnig og tannløst stykke søppel som ble pumpet ut på kinoene for å holde på Spider-Man-lisensen. Johnsons magelatter var ikke nok til å redde dette vraket av en film, men den dårlige kvaliteten førte i det minste til at Sony skrinla planene sine for dette filmuniverset. Alltid noe. God jul til dere også, Sony Pictures!

(03) Red One

Julenissen er blitt kidnappet av en 300 år gammel superheks, og den stoisk sjarmløse og dødskjedelige livvakten hans kan ikke finne ham. Hva skal man gjøre? Kontakt en gammel hacker som sover i badekaret sitt, og la ham datahacke seg frem til den onde heksens mørke tilholdssted. Alt dette mens livvakten i snørrete skinnjakke og den solbrillebærende, arrogante hackeren krangler i to timer. Nei, det er ingenting ved denne milliardtravestien som er morsomt, vellykket, julete eller sjarmerende. Red One var rett og slett forferdelig, fra første til siste bilde.

(02) Kjære julenisse

Det er ikke alltid like lett å stave riktig, det vet vi her på Gamereactor. Dette skjer også med lille Liam, som tilfeldigvis skriver "Til Satan" på ønskelisten sin i stedet for "Til Julenissen". Opp dukker Jack Black i rollen som selveste Beelzebub og begynner å ødelegge julen så mye han kan, noe som i denne direkte motbydelige søppelfilmen raskt blir en uutholdelig stund i strømmesofaen for alle involverte. Det er ikke et eneste element i denne Farrelly-filmen (brødrene som en gang laget There's Something About Mary) som ikke er avskyelig dårlig, og med tanke på at Jack Black har medvirket i både denne og Borderlands, kan vi trygt si at han har hatt det verste året i sin karriere.

DEN

VERSTE

F I L M

2 0 2 4



(01) Grenseland

Hvordan beskriver man elendigheten i Borderlands uten å hive på med banning og sexord? Vanskelig, det er det. Så forferdelig var det, denne tragisk slurvete, dumme og super slurvete sammensatte filmatiseringen av Gearbox' elskede actionkavalkade. Alt her var dårlig. Så smertelig dårlig at flere av oss i redaksjonen faktisk måtte forlate kinoen under pressevisningen. Manuset føles som om det egentlig ikke eksisterer, karakterene sier lite av det de vil og actionscenene er som en eneste stor vits.