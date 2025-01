De verste spillene i 2024

HQ

Mens 2023 var en berg-og-dal-bane med store oppturer og nedturer, har 2024 vært litt jevnere. Vi finner rett og slett ikke helt forferdelige spill som Kong: Skull Island eller The Lord of the Rings: Gollum i år, og til og med en notorisk dårlig utgiver som Gamemill Entertainment har faktisk klart å gi ut relativt anstendige spill for det meste - verden har gått under!

Når det er sagt, inneholder listen over årets dårligste spill som alltid en god blanding av objektivt dårlige spill - med elendig grafikk, dårlig kontroll og mange bugs - og spill som er teknisk underholdende, men som skuffer så mye at de må betraktes som komplette fiaskoer.

Kong: Survivor Instinct - 7 nivåer

Kong: Skull Island var fjorårets desidert dårligste spill, og uten tvil en seriøs kandidat til å bli tiårets dårligste spill. I år finner den berømte gorillaen veien inn på listen igjen, men utviklerne hos 7Levels er fornøyd med at spillet deres fortsatt topper fjorårets Kong-spill.

Du spiller som en gråhåret, men fysisk kapabel mann som prøver å finne datteren sin i en forfallen by som er ødelagt av gigantiske aper og monstre. Som oppsett er det ikke dårlig, men dessverre er grafikken så flat, kontrollene så stive og kampene så uinspirerte at den største trusselen ender opp med å være din egen kjedsomhet. Kong fortjener bedre.

Pneumata - Deadbolt Interactive

Helt siden Amnesia: The Dark Descent skremte vettet av oss i 2010, har vi sett en jevn strøm av stemningsfulle førstepersons-skrekkspill. Dessverre er det skumleste med mange av disse titlene deres utpregede mangel på kvalitet, og dessverre gjelder dette også for det ganske intetsigende Pneumata.

Visuelt er det skummelt nok, med kjøttfulle monstre og mye mørke som bare er opplyst av begrensede lyskilder. Men alt under spillets overflate er nesten fornærmende dårlig. Fra den tynne historien som antyder og lover mye bare for å levere en skuffende og intetsigende slutt, til gameplayet som lider av dårlig design og ekstremt dum AI. Deadbolt Interactive hadde tydeligvis ingen reelle ambisjoner med Pneumata, og det skinner dessverre gjennom på alle parametere.

Skull & Bones - Ubisoft Singapore

Ubisofts piratspill startet som en videreutvikling av seilingsdelen av Assassin's Creed IV: Black Flag, men utviklingen kom ut av kurs flere ganger og måtte startes på nytt. Etter 11 år ble Ubisoft Singapores flerspillerspill endelig utgitt tidligere i år, men resultatet var dessverre svært skuffende.

Skull & Bones har absolutt ingen meningsfylte aktiviteter på land, og det som skjer til sjøs er ikke i nærheten av å rettferdiggjøre spillets høye prislapp. Faktisk er opplevelsen på mange måter verre enn Black Flag, ettersom du for eksempel ikke kan gå om bord i andre skip og kjempe mann mot mann.

Ubisofts 2024 har vært litt av et mareritt, og mye av skylden kan tilskrives Skull & Bones.

Ario - Vata Games

2,5D-plattformspillet Ario mangler bare én bokstav for å dele navn med den beste plattformserien på markedet. Dessverre mangler selve spillet så mye mer.

Du kan telle på én hånd hvor mye bra Ario gjør, og den hånden trenger ikke engang å ha alle fingrene i behold. Nivådesignet er trangt, de enkleste interaksjonene krever millimeterpresisjon, og hovedpersonen vår har nøyaktig null fremdrift, noe som gjør spillet altfor stivt.

Grafisk er Ario heller ingen perle, og det mest positive med opplevelsen er at den er over på en drøy time.

Suicide Squad: Kill the Justice League - Rocksteady

Rocksteady leverer med Suicide Squad: Kill the Justice League et av årets flotteste spill, og selv om historien ikke når de samme høydene som i den kritikerroste Arkham-serien, er det likevel flere underholdende sekvenser underveis. Så hva gikk galt?

På noen måter er det en identitetskrise. Spillet forsøker å være både en flerspiller- og en enspilleropplevelse, og de to delene av spillet ender stadig opp med å gå på tvers av hverandre. Andre ganger er designet rett og slett dårlig. Fiendenes utseende og oppførsel mangler for eksempel variasjon, og spillets oppdrag er ekstremt monotone. Suicide Squad kan absolutt underholde, men sammenlignet med Batman: Arkham Knight er det et fall i kvalitet.

South Park: Snow Day - Question

Med de morsomme rollespillene The Stick of Truth og The Fractured but Whole fikk South Park endelig et par spillutgivelser som fanget seriens voksne, men likevel infantile humor. Dessverre minner årets South Park: Snow Day mer om seriens lite vellykkede Nintendo 64-spill med sitt svake actionspill og amputerte humor.

Vi setter pris på at spillet faktisk har en enspillerkampanje med mellomsekvenser og - noen få - morsomme replikker, og et rogue-lite kortsystem som gir nye evner, gir litt sårt tiltrengt variasjon. Men det endrer ikke det faktum at South Park: Snow Day er en slurvete og monoton affære som ikke får nok ut av lisensen sin.

Taxi Life: A City Driving Simulator - Simteract

Når vi tenker på den lille, men populære nisjen av kjørebaserte jobbsimulatorer (hvis ukronede konge uten tvil er Euro Truck Simulator), tenker vi gjerne på grå og generiske miljøer. Dette er ikke tilfelle i Taxi Life: A City Driving Simulator, som lar deg spille taxisjåfør i Spanias nest største by, Barcelona.

Dessverre kan verken Sagrada Familia eller verdens Gaudi-arkitektur redde det som er en teknisk hakkete og relativt flat simulator. Nå er det sjelden at turister utmerker seg med intelligens, men her er AI-en deres for dum, og verken de eller de andre trafikantene viser tegn til intelligens. Resultatet er en utilfredsstillende kjøreopplevelse som ikke kompenseres av de andre styringsaspektene.

Til slutt mangler spillet (til tross for tittelen) rett og slett liv. Det finnes ingen samtaler med passasjerer eller morsomme opplevelser i taxien som bryter opp monotonien. Det hele er klinisk, kjønnsløst og aldeles kjedelig.

Concord - Fireaxis Studios

I et år der den ene spillutvikleren etter den andre permitterte utallige ansatte, ble Concord det ultimate symbolet på alt som er galt med store deler av spillbransjen. Mens man nesten kunne si at skytespillsjangeren var mettet, insisterte ledelsen i Sony Interactive på å bruke hundrevis av millioner dollar på Fireaxis Games' Concord - bare for å trekke ut støpselet på prosjektet etter snaue to uker, stenge spillets servere og refundere alle kundene.

Spillets manglende suksess kan imidlertid til syvende og sist tilskrives utviklerne, som ifølge flere medier hadde en usunn bedriftskultur der det ikke var rom for kritikk og skepsis. Resultatet ble et spill som, til tross for lang utviklingstid og et nærmest ubegrenset budsjett, var blottet for både sjarm og kvalitet, som om det hadde blitt fokusert sammen til en formløs, grå masse.

Forhåpentligvis vil Concord være en lærepenge for bransjens pengemenn til å fokusere mer på kvalitet og offline-innhold i fremtiden, men vi har våre tvil.