De virkelige årsakene til at Assassin's Creed Shadows ble forsinket til 2025

Selv om vi ikke ble særlig overrasket over kunngjøringen, var det likevel veldig skuffende å høre at Assassin's Creed Shadows hadde blitt forsinket og ikke vil bli utgitt før tidlig neste år.

Ubisoft ga oss ingen reell forklaring på avgjørelsen, noe som etterlot spillmiljøet med en mengde spekulasjoner og konspirasjonsteorier (en av de mest vrangforestillingene hevdet at spillet ville få en ny hovedperson i stedet for Yasuke). Nå har den vanligvis svært pålitelige Tom Henderson publisert en fyldig rapport på Insider Gaming der han går gjennom de virkelige årsakene.

Han skriver at det ikke skyldes noe enkelt problem, men "det koker ned til en stram utviklingstidslinje, polering og adressering av det japanske samfunnets bekymringer for kulturell og historisk nøyaktighet". Sistnevnte er delvis basert på tilbakemeldingene Ubisoft mottok fra sine japanske fans. Henderson kaller ideen om at Yasuke ville bli erstattet rett og slett "ville rykter", og sier at det er rent tøv, men på den annen side vil noe av karakterens historie og presentasjon i eventyret bli gjennomgått.

Henderson skriver at Ubisoft burde ha sett mye av dette før spillet kom så nær lansering (det skulle komme neste måned), og nevner kanskje det viktigste av alt, nemlig bugs og generell polering. Han oppsummerer at "spillet for øyeblikket ikke er på det stadiet det trenger å være for utgivelse".

Og med det vet vi det. De ville konspirasjonsteoriene var ikke noe mer enn bare ville konspirasjonsteorier, og alt spillet trengte var å bli justert i henhold til tilbakemeldinger og litt ærlig TLC - tender loving care. Den 14. februar er det premiere for Assassin's Creed Shadows til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.