Dead Boy Detectives tar oss med tilbake til Sandmannens verden denne måneden.

Mens Netflix fortsatt jobber hardt med andre sesong av The Sandman, har vi et annet prosjekt i samme verden å se frem til. Serien heter Dead Boy Detectives og følger to bestevenner, spøkelser og talentfulle detektiver som løser saker og forbrytelser på det dødelige planet. Paret må gjøre det mens de unngår hekser, helvete og til og med Døden, noe som betyr at det sannsynligvis er en reell sjanse for at de treffer Kirby Howell-Baptiste eller Gwendoline Christie, som spiller Døden og Lucifer Morningstar i The Sandman.

Dead Boy Detectives begynner å strømmes på Netflix 25. april, og vil se George Rexstrew og Jayden Revri i hovedrollene som Dead Boy's Edwin Payne og Charles Rowland, mens Kassius Nelson spiller sammen med dem som den klarsynte Crystal Palace.

Se traileren for Dead Boy Detectives og sammendraget av serien nedenfor.

Synopsis: "Edwin og Charles er bestevenner, spøkelser... og de beste detektivene på de dødeliges plan. De gjør hva som helst for å holde sammen - inkludert å unnslippe onde hekser, helvete og selveste Døden. Ved hjelp av den klarsynte Crystal og hennes venn Niko klarer de å løse noen av de dødeliges mest mystiske paranormale saker."