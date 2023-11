Dead by Daylight er fullpakket med oppdateringer i 2024

HQ

Dead by Daylight Chucky ser ganske fullpakket ut når det gjelder oppdateringsplanen. Som det ble avslørt under den offisielle Chucky-livestreamen på spillets YouTube-kanal, vil det komme en rekke endringer i spillet fra januar til juni 2024.

Det dreier seg om alt fra livskvalitetsforbedringer som en FOV-glidebryter og Bloodweb-forbedringer til drapstilpasninger for The Hag, The Pig, The Huntress og mange flere. Mange av disse endringene kommer til å glede gamle fans av den asymmetriske grøsseren, og de kan til og med bringe tilbake de som kanskje har falt av en stund.

Det er viktig å merke seg at mange av datoene for disse oppdateringene kan endres avhengig av utviklingsbehov. Ting som nye Killers og Survivors ble ikke nevnt, da det virker som om de vil bli lansert når de er klare.